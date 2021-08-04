Замешивается за минуты: заливное тесто для пирогов к чаю. Готовлю и с вареньем, и с ягодами

Такое быстрое и простое заливное тесто прекрасно сочетается с разными начинками. Это могут быть ягоды или фрукты, джем или густое повидло, творог с курагой или изюмом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 200 г;
молоко, 100 мл;
сахар, 140 г;
яйца, 2 шт;
масло растительное, 9 ст.л;
разрыхлитель, 1 ч.л;
соль щепотка.
Процесс приготовления
Яйца соединяем с сахаром и солью и взбиваем. Можно венчиком или миксером, но сильно взбивать нет необходимости, просто до растворения сахара.
Вливаем молоко и растительное масло, взбиваем до однородности.
Совет: вкусно получается тесто, если вы замените растительное масло на растопленное сливочное.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу.
Вымешиваем тесто, стараясь не оставлять комков.
Форму застилаем пергаментом.
Если вы берете для начинки ягоды, тогда смешайте их со столовой ложкой крахмала или муки.
Выкладываем ягоды слоем на дно формы и заливаем тестом.
Выпекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут, но следите за своей духовкой и проверяем готовность шпажкой.
Оставляем в форме на 10 минут, потом выкладываем на блюдо, накрыв форму и перевернув ее.
Как вариант, можно разделить тесто на две части, одну вылить на дно, сделать прослойку из ягод или варенья и заливаем второй частью теста.
Пирог получается очень нежным и влажным, просто тает во рту. По желанию, взбейте сметану или жирные сливки с пудрой и выложите на пирог – это самый подходящий крем для ягодной выпечки.
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