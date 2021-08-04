Замешивается за минуты: заливное тесто для пирогов к чаю. Готовлю и с вареньем, и с ягодами

Такое быстрое и простое заливное тесто прекрасно сочетается с разными начинками. Это могут быть ягоды или фрукты, джем или густое повидло, творог с курагой или изюмом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 200 г;

молоко, 100 мл;

сахар, 140 г;

яйца, 2 шт;

масло растительное, 9 ст.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и солью и взбиваем. Можно венчиком или миксером, но сильно взбивать нет необходимости, просто до растворения сахара.

Вливаем молоко и растительное масло, взбиваем до однородности.

Совет: вкусно получается тесто, если вы замените растительное масло на растопленное сливочное.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу.

Вымешиваем тесто, стараясь не оставлять комков.

Форму застилаем пергаментом.

Если вы берете для начинки ягоды, тогда смешайте их со столовой ложкой крахмала или муки.

Выкладываем ягоды слоем на дно формы и заливаем тестом.

Выпекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут, но следите за своей духовкой и проверяем готовность шпажкой.

Оставляем в форме на 10 минут, потом выкладываем на блюдо, накрыв форму и перевернув ее.

Как вариант, можно разделить тесто на две части, одну вылить на дно, сделать прослойку из ягод или варенья и заливаем второй частью теста.