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Заправка для борща в банке. Любимое первое блюдо варю зимой через день

Заправка для борща в банке получается очень ароматной и невероятно вкусной.

Заправка для борща в банке: ингредиенты

Заправка для борща в банке

  1. Фасоль — 1,5 — 2 ст. л (полторы- две столовые ложки)
  2. Морковь — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лук — 1 кг. (один килограмм)
  4. Томатная паста — 300 гр. (триста грамм)
  5. Свекла — 3 кг. (три килограмма)
  6. сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Уксус 9% — 3 ст. л (три столовые ложки)
  9. Растительное масло

Приготовление:

Заправка для борща в банке. Любимое первое блюдо варю зимой через день 7

  • Морковь, свеклу и лук очистите, морковь и свеклу натрите на тёрке, лук мелко нарежьте, или воспользуйтесь кухонным комбайном.
  • Обжарьте лук на подсолнечном масле, затем также обжарьте морковь и свеклу.
  • Фасоль заранее отварите.
  • Всё, кроме фасоли сложите в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар и соль, 1-2 ст. воды, поставьте тушиться на медленном огне 60 минут, за 7-10 минут до готовности добавьте проваренную фасоль.
  • Постоянно помешивайте, за 5 минут до готовности добавьте уксус.
  • Заправку разложите по банкам и закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки и и уберите до полного остывания.

Заправка для борща в банке — находка для любой хозяюшки

Заправка для борща в банке. Любимое первое блюдо варю зимой через день 8

Приятного аппетита!

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