Заправка для борща в банке. Любимое первое блюдо варю зимой через день

Заправка для борща в банке получается очень ароматной и невероятно вкусной.
Заправка для борща в банке: ингредиенты
- Фасоль — 1,5 — 2 ст. л (полторы- две столовые ложки)
- Морковь — 1 кг. (один килограмм)
- Лук — 1 кг. (один килограмм)
- Томатная паста — 300 гр. (триста грамм)
- Свекла — 3 кг. (три килограмма)
- сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Уксус 9% — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Растительное масло
Приготовление:
- Морковь, свеклу и лук очистите, морковь и свеклу натрите на тёрке, лук мелко нарежьте, или воспользуйтесь кухонным комбайном.
- Обжарьте лук на подсолнечном масле, затем также обжарьте морковь и свеклу.
- Фасоль заранее отварите.
- Всё, кроме фасоли сложите в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар и соль, 1-2 ст. воды, поставьте тушиться на медленном огне 60 минут, за 7-10 минут до готовности добавьте проваренную фасоль.
- Постоянно помешивайте, за 5 минут до готовности добавьте уксус.
- Заправку разложите по банкам и закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки и и уберите до полного остывания.
Заправка для борща в банке — находка для любой хозяюшки
Приятного аппетита!
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