Обалденные канапе с салакой на итальянский манер

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мука сколько возьмет тесто

Сливочное масло 225г

Соль 0.5 ч.л.

Яйцо 3 шт

Лук 0.5 шт

Слабосоленая салка 8-10 шт

Помидоры (крупные) 2 шт

Чеснок 5 зубчик

Лимон по вкусу

Горчица по вкусу

Сушеный укроп по вкусу

Растительное масло по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Продукты для канапе: чеснок очищаем от шелухи и моем, лимон ошпариваем кипятком, муку просеваем, яйца, помидоры, сливочное масло, лук очищаем от шелухи, салака, соль и приправы.

В просеянную муку добавляем соль и мягкое сливочное масло. Перетираем масло с мукой в крошку.Добавляем взбитое яйцо и замешиваем мягкое песочное тесто.

Раскатываем тесто в тонкий пласт .Вырезаем из теста круги диаметром 7-8 см и делаем по всей поверхности неглубокие проколы вилкой.



Выпекаем основы для канапе в разогретой до 180° С духовке, пока они не подрумянятся.Время выпечки песочных основ зависит от их толщины: следите за тем, чтобы тесто слегка подрумянилось, но не пересохло.

На помидорах у основания плодоножки делаем крестообразный надрез, заливаем их кипятком и оставляем на минуту. Затем опускаем в ледяную воду и снимаем кожицу. Удаляем семена и нарезаем мякоть мелким кубиком



Мелко нарезаем лук и чеснок.Смешиваем вместе все овощи и заправляем оливковым маслом.

Добавляем соль, сушеный укроп и горчицу. Перемешиваем



У салаки отделяем голову, хребет и вынимаем филе



На готовую песочную основу выкладываем овощную подушку, а сверху — рыбное филе



Канапе с салакой готовы!