Обалденные канапе с салакой на итальянский манер

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мука сколько возьмет тесто
Сливочное масло 225г
Соль 0.5 ч.л.
Яйцо 3 шт
Лук 0.5 шт
Слабосоленая салка 8-10 шт
Помидоры (крупные) 2 шт
Чеснок 5 зубчик
Лимон по вкусу
Горчица по вкусу
Сушеный укроп по вкусу
Растительное масло по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Продукты для канапе: чеснок очищаем от шелухи и моем, лимон ошпариваем кипятком, муку просеваем, яйца, помидоры, сливочное масло, лук очищаем от шелухи, салака, соль и приправы.
В просеянную муку добавляем соль и мягкое сливочное масло. Перетираем масло с мукой в крошку.Добавляем взбитое яйцо и замешиваем мягкое песочное тесто.
Раскатываем тесто в тонкий пласт .Вырезаем из теста круги диаметром 7-8 см и делаем по всей поверхности неглубокие проколы вилкой.
Выпекаем основы для канапе в разогретой до 180° С духовке, пока они не подрумянятся.Время выпечки песочных основ зависит от их толщины: следите за тем, чтобы тесто слегка подрумянилось, но не пересохло.
На помидорах у основания плодоножки делаем крестообразный надрез, заливаем их кипятком и оставляем на минуту. Затем опускаем в ледяную воду и снимаем кожицу. Удаляем семена и нарезаем мякоть мелким кубиком
Мелко нарезаем лук и чеснок.Смешиваем вместе все овощи и заправляем оливковым маслом.
У салаки отделяем голову, хребет и вынимаем филе
На готовую песочную основу выкладываем овощную подушку, а сверху — рыбное филе
Канапе с салакой готовы!
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