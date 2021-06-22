Скатерть-Самобранка

5 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо, наверное, вкусно, надо такие приготовить!!!Кабачки: новый ре...
  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Всем привет! Для себя нашла альтернативу пирожкам с луком и яйцом, потому как не всегда есть время и желание замешивать заранее тесто. Готовить их одно удовольствие, так как времени на приготовление теста уходит не больше 5 минут, а на вкус получаются просто обалденными. Мы такие пирожки-кексы съедаем семьей в один присест, просто попить чая или перекусить.

Итак, отваренные в крутую яйца тру на крупной терке, а зеленый лук мелко режу.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Далее яйца, уже сырые смешиваю с кефиром и сметаной, добавляю по вкусу соли, перемешиваю. Возможно, кто-то из Вас скажет куда столько яиц?, положите одно, тоже получится не плохо, у нас свои куры поэтому яиц в достаток.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Затем в массу добавляю ранее натертые яйца и порезанный лук, снова перемешиваю.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Получается достаточно много начинки, что собственно все мы в нашей семье любим.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Теперь остается только добавить муку и разрыхлитель и снова все хорошо перемешать.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Консистенция похожа как на оладьи.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Разливаю по 3 столовых ложки в каждое отверстие силиконовой формы. Форму в этот раз ничем не смазывала, решила проверить, прилипнет или нет, отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 мину.

Да и духовку вы можете поставить нагреваться заранее, так как тесто очень быстро готовится.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Вынимаю готовые кексы из духовки, вкусный аромат лука ммм…. Ничего не пригорело, даже без растительного масла. Эксперимент удался.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Вот такие замечательные яично-луковые кексы у меня получаются.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Они просто тают во рту и съедаются за считанные минуты. Советую готовить двойную порцию.

Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Продукты:

Яйца сырые — 4 штуки

Кефир 2,5% жирности — 100 миллилитров

Сметана (у меня домашняя)- 3 столовые ложки

Мука — 100-120 грамм

Разрыхлитель- 1 чайная ложка

Яйцо отварное — 5 штук

Лук зеленый — 30-50 грамм, а вообще по вашему желанию

Соль по вкусу

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх