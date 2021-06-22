Уже давно нашла альтернативу пирожкам с яйцом и луком. Готовлю, когда не хочется возиться с тестом. (делюсь простым рецептом)

Всем привет! Для себя нашла альтернативу пирожкам с луком и яйцом, потому как не всегда есть время и желание замешивать заранее тесто. Готовить их одно удовольствие, так как времени на приготовление теста уходит не больше 5 минут, а на вкус получаются просто обалденными. Мы такие пирожки-кексы съедаем семьей в один присест, просто попить чая или перекусить.

Итак, отваренные в крутую яйца тру на крупной терке, а зеленый лук мелко режу.

Далее яйца, уже сырые смешиваю с кефиром и сметаной, добавляю по вкусу соли, перемешиваю. Возможно, кто-то из Вас скажет куда столько яиц?, положите одно, тоже получится не плохо, у нас свои куры поэтому яиц в достаток.

Затем в массу добавляю ранее натертые яйца и порезанный лук, снова перемешиваю.

Получается достаточно много начинки, что собственно все мы в нашей семье любим.

Теперь остается только добавить муку и разрыхлитель и снова все хорошо перемешать.

Консистенция похожа как на оладьи.

Разливаю по 3 столовых ложки в каждое отверстие силиконовой формы. Форму в этот раз ничем не смазывала, решила проверить, прилипнет или нет, отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 мину.

Да и духовку вы можете поставить нагреваться заранее, так как тесто очень быстро готовится.

Вынимаю готовые кексы из духовки, вкусный аромат лука ммм…. Ничего не пригорело, даже без растительного масла. Эксперимент удался.

Вот такие замечательные яично-луковые кексы у меня получаются.

Они просто тают во рту и съедаются за считанные минуты. Советую готовить двойную порцию.

Продукты:

Яйца сырые — 4 штуки

Кефир 2,5% жирности — 100 миллилитров

Сметана (у меня домашняя)- 3 столовые ложки

Мука — 100-120 грамм

Разрыхлитель- 1 чайная ложка

Яйцо отварное — 5 штук

Лук зеленый — 30-50 грамм, а вообще по вашему желанию