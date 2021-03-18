Научился готовить белорусское блюдо из картошки «Колдунчики»: вкусные, с начинкой и заходят на ура

Ароматные и мягкие картофельные котлетки с самой разной начинкой – это просто, быстро и вкусно. Если вы еще сделаете острый соус, вообще получается отлично.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт (крупные);
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- крахмал, 1 ст.л;
- яйца вареные, 3 шт;
- лук зеленый и укроп.
Процесс приготовления
Картофель трем на мелкой терке, немного присаливаем и оставляем, чтобы собралась жидкость. Сцеживаем жидкости и отжимаем массу.
Трем лук на терке и смешиваем с картофельной массой.
Смешиваем с яйцом и крахмалом.
Совет: если нет крахмала, можно добавить муку.
Добавляем соль, перец и специи, перемешиваем.
Для начинки мелко рубим яйца, зелень, смешиваем и солим. Можно сделать начинку грибную, из фарша, ветчины и т.д.
Формируем котлеты с начинкой, обжариваем с двух сторон на растительном масле.
Для подачи сделайте соус из грибов или подавайте с мясным бульоном. Очень вкусно.
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