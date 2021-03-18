Научился готовить белорусское блюдо из картошки «Колдунчики»: вкусные, с начинкой и заходят на ура

Ароматные и мягкие картофельные котлетки с самой разной начинкой – это просто, быстро и вкусно. Если вы еще сделаете острый соус, вообще получается отлично.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 4 шт (крупные);

лук, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи, зелень;

крахмал, 1 ст.л;

яйца вареные, 3 шт;

лук зеленый и укроп.

Процесс приготовления

Картофель трем на мелкой терке, немного присаливаем и оставляем, чтобы собралась жидкость. Сцеживаем жидкости и отжимаем массу.

Трем лук на терке и смешиваем с картофельной массой.

Смешиваем с яйцом и крахмалом.

Совет: если нет крахмала, можно добавить муку.

Добавляем соль, перец и специи, перемешиваем.

Для начинки мелко рубим яйца, зелень, смешиваем и солим. Можно сделать начинку грибную, из фарша, ветчины и т.д.

Формируем котлеты с начинкой, обжариваем с двух сторон на растительном масле.