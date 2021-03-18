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Научился готовить белорусское блюдо из картошки «Колдунчики»: вкусные, с начинкой и заходят на ура

Ароматные и мягкие картофельные котлетки с самой разной начинкой – это просто, быстро и вкусно. Если вы еще сделаете острый соус, вообще получается отлично.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 4 шт (крупные);
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • крахмал, 1 ст.л;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • лук зеленый и укроп.

Процесс приготовления

Картофель трем на мелкой терке, немного присаливаем и оставляем, чтобы собралась жидкость. Сцеживаем жидкости и отжимаем массу.

Трем лук на терке и смешиваем с картофельной массой.

Смешиваем с яйцом и крахмалом.

Совет: если нет крахмала, можно добавить муку.

Добавляем соль, перец и специи, перемешиваем.

Для начинки мелко рубим яйца, зелень, смешиваем и солим. Можно сделать начинку грибную, из фарша, ветчины и т.д.

Формируем котлеты с начинкой, обжариваем с двух сторон на растительном масле.

Научился готовить белорусское блюдо из картошки «Колдунчики»: вкусные, с начинкой и заходят на ура

Для подачи сделайте соус из грибов или подавайте с мясным бульоном. Очень вкусно.

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