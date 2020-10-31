Торт без выпечки с творогом: приготовление займет всего 5 минут.

Торт без выпечки с творогом! Если гости уже на пороге, и Вы не знаете, чем же их угостить, приготовьте вкуснейший Торт без выпечки с творогом. На приготовление уйдет всего лишь 5 минут. Этот торт-суфле получается очень ароматным, вкусным и легким.
Торт без выпечки с творогом: ингредиенты
- сорок граммов желатина
- половина граненого стакана воды
- семьсот граммов творога
- стакан сметаны
- сто пятьдесят граммов сахарного песка
- один апельсин
- сто пятьдесят граммов печенья
- ванилин – на кончике ножа
Торт без выпечки с творогом: порядок приготовления
Нужно начать с желатина:
- Поместить желатин в глубокую чашку.
- Залить в ту же чашку горячую воду и перемешивать до полного растворения желатина.
- Отложить и дать желатину остыть.
- Пока желатин остывает, нужно подготовить творожную массу:
- Сметану выложить в глубокую миску, добавить к ней творог, посыпать сахарным песком. Добавить по желанию ванилин и все взбить блендером.
Теперь нужно подготовить крем для торта:
- Чтобы желатин не свернулся, добавить в него ложечку полученной творожной массы и хорошо перемешать всю смесь.
- Затем получившуюся смесь добавить в миску к творожной массе. Все тщательно перемешать. Должен получится густой воздушный крем.
Вкуснейший торт из творога — оформление:
- Песочное печенье поломать на мелкие части.
- Апельсин помыть, почистить, разобрать на дольки, снять белые прожилки, чтобы не было горечи. Каждую дольку разрезать пополам.
- В силиконовую форму выложить слой полученного крема.
- Сверху аккуратно выложить часть апельсиновых долек.
- Залить слоем крема.
- Снова добавить апельсиновые дольки и залить кремом.
- Сверху слоем выложить кусочки печенья.
- Залить кремом и снова выложить печенье.
- Последним слоем залить крем и отправить торт-суфле в холодильник часа на два.
- Через положенное время достать торт из холодильника.
- На силиконовую форму положить плоскую тарелку, перевернуть и извлечь торт из силиконовой формочки.
Наш вкуснейший торт из творога готов и ждет, когда же его попробуют!
Так что, заварите чай или же приготовьте кофе, позовите своих гостей и приступайте к дегустации.
Торт без выпечки с творогом: видео
Торт без выпечки с творогом: готов
Приятного Вам всем времяпрепровождения!
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