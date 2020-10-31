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Торт без выпечки с творогом: приготовление займет всего 5 минут.

Торт без выпечки с творогом! Если гости уже на пороге, и Вы не знаете, чем же их угостить, приготовьте вкуснейший Торт без выпечки с творогом. На приготовление уйдет всего лишь 5 минут. Этот торт-суфле получается очень ароматным, вкусным и легким.

Торт без выпечки с творогом: ингредиенты

  • сорок граммов желатина
  • половина граненого стакана воды
  • семьсот граммов творога
  • стакан сметаны
  • сто пятьдесят граммов сахарного песка
  • один апельсин
  • сто пятьдесят граммов печенья
  • ванилин – на кончике ножа

Торт без выпечки с творогом: порядок приготовления

Торт без выпечки с творогом

Нужно начать с желатина:

  • Поместить желатин в глубокую чашку.
  • Залить в ту же чашку горячую воду и перемешивать до полного растворения желатина.
  • Отложить и дать желатину остыть.
  • Пока желатин остывает, нужно подготовить творожную массу:
  • Сметану выложить в глубокую миску, добавить к ней творог, посыпать сахарным песком. Добавить по желанию ванилин и все взбить блендером.

Теперь нужно подготовить крем для торта:

  • Чтобы желатин не свернулся, добавить в него ложечку полученной творожной массы и хорошо перемешать всю смесь.

Торт без выпечки с творогом: приготовление займет всего 5 минут.

  • Затем получившуюся смесь добавить в миску к творожной массе. Все тщательно перемешать. Должен получится густой воздушный крем.

Вкуснейший торт из творога — оформление:

  • Песочное печенье поломать на мелкие части.
  • Апельсин помыть, почистить, разобрать на дольки, снять белые прожилки, чтобы не было горечи. Каждую дольку разрезать пополам.
  • В силиконовую форму выложить слой полученного крема.
  • Сверху аккуратно выложить часть апельсиновых долек.
  • Залить слоем крема.
  • Снова добавить апельсиновые дольки и залить кремом.
  • Сверху слоем выложить кусочки печенья.
  • Залить кремом и снова выложить печенье.
  • Последним слоем залить крем и отправить торт-суфле в холодильник часа на два.
  • Через положенное время достать торт из холодильника.

Торт без выпечки с творогом: приготовление займет всего 5 минут.

  • На силиконовую форму положить плоскую тарелку, перевернуть и извлечь торт из силиконовой формочки.

Наш вкуснейший торт из творога готов и ждет, когда же его попробуют!

Так что, заварите чай или же приготовьте кофе, позовите своих гостей и приступайте к дегустации.

Торт без выпечки с творогом: видео

Торт без выпечки с творогом: готов

Приятного Вам всем времяпрепровождения!

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