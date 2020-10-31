Торт без выпечки с творогом: приготовление займет всего 5 минут.

Торт без выпечки с творогом! Если гости уже на пороге, и Вы не знаете, чем же их угостить, приготовьте вкуснейший Торт без выпечки с творогом. На приготовление уйдет всего лишь 5 минут. Этот торт-суфле получается очень ароматным, вкусным и легким.

Торт без выпечки с творогом: ингредиенты

сорок граммов желатина

половина граненого стакана воды

семьсот граммов творога

стакан сметаны

сто пятьдесят граммов сахарного песка

один апельсин

сто пятьдесят граммов печенья

ванилин – на кончике ножа

Торт без выпечки с творогом: порядок приготовления

Нужно начать с желатина:

Поместить желатин в глубокую чашку.

Залить в ту же чашку горячую воду и перемешивать до полного растворения желатина.

Отложить и дать желатину остыть.

Пока желатин остывает, нужно подготовить творожную массу:

Сметану выложить в глубокую миску, добавить к ней творог, посыпать сахарным песком. Добавить по желанию ванилин и все взбить блендером.

Теперь нужно подготовить крем для торта:

Чтобы желатин не свернулся, добавить в него ложечку полученной творожной массы и хорошо перемешать всю смесь.

Затем получившуюся смесь добавить в миску к творожной массе. Все тщательно перемешать. Должен получится густой воздушный крем.

Вкуснейший торт из творога — оформление:

Песочное печенье поломать на мелкие части.

Апельсин помыть, почистить, разобрать на дольки, снять белые прожилки, чтобы не было горечи. Каждую дольку разрезать пополам.

В силиконовую форму выложить слой полученного крема.

Сверху аккуратно выложить часть апельсиновых долек.

Залить слоем крема.

Снова добавить апельсиновые дольки и залить кремом.

Сверху слоем выложить кусочки печенья.

Залить кремом и снова выложить печенье.

Последним слоем залить крем и отправить торт-суфле в холодильник часа на два.

Через положенное время достать торт из холодильника.

На силиконовую форму положить плоскую тарелку, перевернуть и извлечь торт из силиконовой формочки.

Наш вкуснейший торт из творога готов и ждет, когда же его попробуют!

Так что, заварите чай или же приготовьте кофе, позовите своих гостей и приступайте к дегустации.

Торт без выпечки с творогом: видео

Торт без выпечки с творогом: готов

Приятного Вам всем времяпрепровождения!