Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Лакомство получается очень шоколадным, с любимым ароматом банана. Готовится просто и быстро, потребуется только смешать все продукты и отправить в микроволновую печь.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

бананы, 2 шт;

какао, 4 ст.л;

разрыхлитель, 0.5 ч.л;

шоколад и молоко по 50 г.

Процесс приготовления

Бананы режем кусочками.

Яйца разбиваем в чашу блендера и добавляем кусочки бананов.

Всыпаем какао, щепотку соли и разрыхлитель.

Перебиваем массу до однородности.

Форму смазываем сливочным маслом и выливаем массу.

Отправляем в микроволновую печь и готовит 5 – 7 минут при максимальной температуре.

Десерт получается очень мягким, влажным, ароматным, настоящим шоколадным чудом.

Смешиваем молоко с кусочками шоколада и растапливаем.

Поливаем помадкой тортик и подаем к столу.