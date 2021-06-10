Скатерть-Самобранка

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Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Лакомство получается очень шоколадным, с любимым ароматом банана. Готовится просто и быстро, потребуется только смешать все продукты и отправить в микроволновую печь.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • бананы, 2 шт;
  • какао, 4 ст.л;
  • разрыхлитель, 0.5 ч.л;
  • шоколад и молоко по 50 г.

Процесс приготовления

Бананы режем кусочками.

Яйца разбиваем в чашу блендера и добавляем кусочки бананов.

Всыпаем какао, щепотку соли и разрыхлитель.

Перебиваем массу до однородности.

Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Форму смазываем сливочным маслом и выливаем массу.

Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Отправляем в микроволновую печь и готовит 5 – 7 минут при максимальной температуре.

Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Десерт получается очень мягким, влажным, ароматным, настоящим шоколадным чудом.

Смешиваем молоко с кусочками шоколада и растапливаем.

Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Поливаем помадкой тортик и подаем к столу.

Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

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