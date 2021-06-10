Без сахара и муки! Шоколадный торт за 5 минут приготовления

Лакомство получается очень шоколадным, с любимым ароматом банана. Готовится просто и быстро, потребуется только смешать все продукты и отправить в микроволновую печь.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- бананы, 2 шт;
- какао, 4 ст.л;
- разрыхлитель, 0.5 ч.л;
- шоколад и молоко по 50 г.
Процесс приготовления
Бананы режем кусочками.
Яйца разбиваем в чашу блендера и добавляем кусочки бананов.
Всыпаем какао, щепотку соли и разрыхлитель.
Перебиваем массу до однородности.
Форму смазываем сливочным маслом и выливаем массу.
Отправляем в микроволновую печь и готовит 5 – 7 минут при максимальной температуре.
Десерт получается очень мягким, влажным, ароматным, настоящим шоколадным чудом.
Смешиваем молоко с кусочками шоколада и растапливаем.
Поливаем помадкой тортик и подаем к столу.
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