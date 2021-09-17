Способ финских рыболовов: как улучшить вкус дешевой морской рыбы – минтая, трески, путассу

Минтай и треска не относятся к категории изысканной и деликатесной рыбы. Но при умелом приготовлении даже самые «скромные» сорта рыбы будут аппетитными и сочными.
Отличный вариант придать морской рыбе новые вкусовые нотки. Наш маринад будет нетрадиционным – сухим.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- острый перчик чили – 4 шт.
- чеснок – 6-10 зубчиков
- коричневый сахар – 3 стол. ложки
- чабрец (тимьян) – 2 чайн. ложки
- перец душистый – 2 чайн. ложки
- корица – 1 чайн. ложка
- мускатный орех – 0,5 чайн. ложки
- соль (лучше всего морская) – на ваш вкус
Технология приготовления маринада:
Компоненты для маринада отправляем в емкость блендера и прокручиваем до однородного состояния.
Пересыпаем полученную смесь в пакет /пластиковый контейнер. Туда же отправляем предварительно нарезанную на кусочки рыбу. Старательно обваливаем ее в нашем маринаде.
Если собираетесь готовить рыбу целиком, то лучше мариновать ее в пакете. Для нарезанной рыбы подойдет и контейнер.
Рыбу в маринаде убираем в холодильник. Маринуем в течение 6 часов – самое малое. В идеале время маринования – 10-12 часов.
После этого можно готовить рыбу по вашему желанию: запекать, жарить.
Панировка
Чтобы сделать сухую рыбу сочнее, ее готовят в панировке.Для этого подойдет крахмал. Он подобен герметичной упаковке и сохраняет соки, не позволяя им вытекать и выжариваться.
Преимущество крахмала также в том, что он не впитывает масло, и рабы не будет излишне жирной (как может получиться, если обваливать ее в пшеничной муке).
Можно жарить рыбу и в кукурузной муке. Она сохраняет соки в рыбе, не дает чад и обеспечивает рыбе аппетитную корочку.
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