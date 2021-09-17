Способ финских рыболовов: как улучшить вкус дешевой морской рыбы – минтая, трески, путассу

Минтай и треска не относятся к категории изысканной и деликатесной рыбы. Но при умелом приготовлении даже самые «скромные» сорта рыбы будут аппетитными и сочными.

Отличный вариант придать морской рыбе новые вкусовые нотки. Наш маринад будет нетрадиционным – сухим.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

острый перчик чили – 4 шт.

чеснок – 6-10 зубчиков

коричневый сахар – 3 стол. ложки

чабрец (тимьян) – 2 чайн. ложки

перец душистый – 2 чайн. ложки

корица – 1 чайн. ложка

мускатный орех – 0,5 чайн. ложки

соль (лучше всего морская) – на ваш вкус

Технология приготовления маринада:

Компоненты для маринада отправляем в емкость блендера и прокручиваем до однородного состояния.

Пересыпаем полученную смесь в пакет /пластиковый контейнер. Туда же отправляем предварительно нарезанную на кусочки рыбу. Старательно обваливаем ее в нашем маринаде.

Если собираетесь готовить рыбу целиком, то лучше мариновать ее в пакете. Для нарезанной рыбы подойдет и контейнер.

Рыбу в маринаде убираем в холодильник. Маринуем в течение 6 часов – самое малое. В идеале время маринования – 10-12 часов.

После этого можно готовить рыбу по вашему желанию: запекать, жарить.

Панировка

Чтобы сделать сухую рыбу сочнее, ее готовят в панировке.

Для этого подойдет крахмал. Он подобен герметичной упаковке и сохраняет соки, не позволяя им вытекать и выжариваться.

Преимущество крахмала также в том, что он не впитывает масло, и рабы не будет излишне жирной (как может получиться, если обваливать ее в пшеничной муке).

Можно жарить рыбу и в кукурузной муке. Она сохраняет соки в рыбе, не дает чад и обеспечивает рыбе аппетитную корочку.