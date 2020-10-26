«Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни. Сало в рассоле

Это один из самых старых рецептов удачного маринада для сала. Промариновавшись в этом маринаде, сало становится мягким, нежным, ароматным. По вкусу в рассол вы можете добавлять свои любимые специи и чеснок.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, .5 – 2 кг;
- вода, 1.5 л;
- соль, 150 г;
- перец черный, 2 г;
- перец горошком, 15шт.
Процесс приготовления
Сало можно брать с прорезью, так даже вкуснее получается.
Промываем, очищаем шкурку и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем на порционные куски.
В воде растворяем соль и специи.
Совет: лавровый лист в такой рассол я не добавляю, т.к. он может стать причиной быстрого закисания сала.
Когда маринад хорошо начнет кипеть, добавляем в него куски сала и после закипания, варим 5 минут.
Вынимаем из кипящего маринада и раскладываем их по сухим, стерилизованным банкам. Заливаем кипящим маринадом и закручиваем стерильными крышками.
Банки переворачиваем и укутываем до остывания. Ставим в холодильник на несколько часов.
Бульон не будет застывшим, он останется жидковатым.
Храним в подвале, кладовке, в холодильнике.
Подаем с хлебом, маринованными огурчиками и помидорами, с разными гарнирами и берем с собой на пикники и в качестве перекуса на работу.
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