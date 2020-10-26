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«Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни. Сало в рассоле

Это один из самых старых рецептов удачного маринада для сала. Промариновавшись в этом маринаде, сало становится мягким, нежным, ароматным. По вкусу в рассол вы можете добавлять свои любимые специи и чеснок.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

«Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни. Сало в рассоле

  • сало, .5 – 2 кг;
  • вода,  1.5 л;
  • соль, 150 г;
  • перец черный, 2 г;
  • перец горошком, 15шт.

Процесс приготовления

Сало можно брать с прорезью, так даже вкуснее получается.

Промываем, очищаем шкурку и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем на порционные куски.

В воде растворяем соль и специи.

Совет: лавровый лист в такой рассол я не добавляю, т.к. он может стать причиной быстрого закисания сала.

Когда маринад хорошо начнет кипеть, добавляем в него куски сала и после закипания, варим 5 минут.

Вынимаем из кипящего маринада и раскладываем их по сухим, стерилизованным банкам. Заливаем кипящим маринадом и закручиваем стерильными крышками.

Банки переворачиваем и укутываем до остывания. Ставим в холодильник на несколько часов.

Бульон не будет застывшим, он останется жидковатым.

Храним в подвале, кладовке, в холодильнике.

«Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни. Сало в рассоле

Подаем с хлебом, маринованными огурчиками и помидорами, с разными гарнирами и берем с собой на пикники и в качестве перекуса на работу.

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