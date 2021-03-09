Рецепт теста для заливного пирога. Подсмотрела рецепт у подруги и он меня всегда выручает

Рецепт теста для заливного пирога является настоящей палочкой — выручалочкой. Выпекать его можно с абсолютно любой начинкой — грибами, мясом, капустой или же сладким, с вареньем или фруктами.
Рецепт теста для заливного пирога: ингредиенты
- 300 (триста) гр — сметаны
- 3 (три) шт — яиц
- 120 (сто двадцать) гр — муки
- щепотка соли
- 10 (десять) гр — разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Смешайте сметану и яйца, посолите и перемешайте до однородного состояния
- Муку и разрыхлитель просейте и перемешайте
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом, залейте тесто, а затем равномерно положите начинку. Остатки теста распределить нужно сверху
- При приготовлении заливных пирогов со сладкой начинкой добавьте в тесто сахар и ванилин по вкусу. А если вы хотите использовать ягоды в качестве начинки, добавьте к ним немного крахмала, чтобы пирог не стал слишком влажным при выпекании. Пирог получается очень вкусным с капустой. Капусту я, предварительно тушу на сковороде с растительным маслом. Можно добавить томат и лук. Также очень хорош пирог и с грибами. Грибы тоже обжарить на сковороде с луком. И выложить в качестве начинки. Можете взять мясной фарш. Будь то куриный или говяжий. Рецепт теста для заливного пирога получается очень вкусным. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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