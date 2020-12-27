Скатерть-Самобранка

5 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Вы забудете о колбасе. Вкусный рулет на праздничный стол или бутерброды к завтраку

Рулет из натурального мяса намного лучше чем покупная колбаса. Особенно, сделанный по этому простому рецепту с минимумом продуктов.

Вы забудете о колбасе. Вкусный рулет на праздничный стол или бутерброды к завтраку

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо, 1 кг;
  • сыр, 50 г;
  • яйца, 4 шт;
  • сметана, 2 ст.л;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • горчица, 1 ст.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • специи к мясу, перец.

Процесс приготовления

Мясо берите любое, можно даже плеву из-под подчеревки. Обрезаем все лишнее, жир и жилы, отбиваем.

Солим мясо и смазываем горчицей – берите не острую, а пикантную

Смазываем еще пропущенным через пресс чесноком, перцами.

Сыр трем на крупной терке. Смешиваем с яйцами и сметаной. Хорошо вымешиваем.

Печем 3 толстых блина из сырного теста. Остужаем.

Выкладываем блины на маринованную сторону мяса.

Сворачиваем плотный рулет и обвязываем нитью.

Перчим рулет, посыпаем солью и смазываем чесноком.

Оборачиваем пергаментом и потом фольгой – старайтесь плотно, чтобы не вытекал сок.

Запекаем при 220 градусах 20 минут, уменьшаем температуру до 180 градусов и печем 40 минут.

Вынимаем из формы, ставим сверху груз и остужаем.

Потом ставим на ночь в холодильник.

Режем рулет порционными ломтиками и красиво выкладываем на блюдо.

Вы забудете о колбасе. Вкусный рулет на праздничный стол или бутерброды к завтраку

Подробный Видео рецепт:

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх