Вы забудете о колбасе. Вкусный рулет на праздничный стол или бутерброды к завтраку

Рулет из натурального мяса намного лучше чем покупная колбаса. Особенно, сделанный по этому простому рецепту с минимумом продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо, 1 кг;
- сыр, 50 г;
- яйца, 4 шт;
- сметана, 2 ст.л;
- чеснок, 5 зубчиков;
- горчица, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- специи к мясу, перец.
Процесс приготовления
Мясо берите любое, можно даже плеву из-под подчеревки. Обрезаем все лишнее, жир и жилы, отбиваем.
Солим мясо и смазываем горчицей – берите не острую, а пикантную
Смазываем еще пропущенным через пресс чесноком, перцами.
Сыр трем на крупной терке. Смешиваем с яйцами и сметаной. Хорошо вымешиваем.
Печем 3 толстых блина из сырного теста. Остужаем.
Выкладываем блины на маринованную сторону мяса.
Сворачиваем плотный рулет и обвязываем нитью.
Перчим рулет, посыпаем солью и смазываем чесноком.
Оборачиваем пергаментом и потом фольгой – старайтесь плотно, чтобы не вытекал сок.
Запекаем при 220 градусах 20 минут, уменьшаем температуру до 180 градусов и печем 40 минут.
Вынимаем из формы, ставим сверху груз и остужаем.
Потом ставим на ночь в холодильник.
Режем рулет порционными ломтиками и красиво выкладываем на блюдо.
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