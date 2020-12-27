Вы забудете о колбасе. Вкусный рулет на праздничный стол или бутерброды к завтраку

Рулет из натурального мяса намного лучше чем покупная колбаса. Особенно, сделанный по этому простому рецепту с минимумом продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 1 кг;

сыр, 50 г;

яйца, 4 шт;

сметана, 2 ст.л;

чеснок, 5 зубчиков;

горчица, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

специи к мясу, перец.

Процесс приготовления

Мясо берите любое, можно даже плеву из-под подчеревки. Обрезаем все лишнее, жир и жилы, отбиваем.

Солим мясо и смазываем горчицей – берите не острую, а пикантную

Смазываем еще пропущенным через пресс чесноком, перцами.

Сыр трем на крупной терке. Смешиваем с яйцами и сметаной. Хорошо вымешиваем.

Печем 3 толстых блина из сырного теста. Остужаем.

Выкладываем блины на маринованную сторону мяса.

Сворачиваем плотный рулет и обвязываем нитью.

Перчим рулет, посыпаем солью и смазываем чесноком.

Оборачиваем пергаментом и потом фольгой – старайтесь плотно, чтобы не вытекал сок.

Запекаем при 220 градусах 20 минут, уменьшаем температуру до 180 градусов и печем 40 минут.

Вынимаем из формы, ставим сверху груз и остужаем.

Потом ставим на ночь в холодильник.

Режем рулет порционными ломтиками и красиво выкладываем на блюдо.

Подробный Видео рецепт: