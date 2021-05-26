10 коржей для домашнего торта всего за полчаса: миссия выполнима

Приготовление вкусного торта вовсе не подразумевает длительного простаивания на кухне — можно сделать десерт в течение получаса. Причем не просто приготовить тесто за это время, а уже успеть испечь коржи. К плюсам этого рецепта стоит отнести еще и небольшой список продуктов, которые всегда есть в наличии у каждой хозяйки.

Ингредиенты

Для основы нам понадобятся:

сметана (жирностью не менее 20 %) — 200 г, сахарный песок — 200 г, мука пшеничная (высшего или первого сорта) — 500 г (приблизительно 3 стакана), сода — 1 чайная ложка без горки.

Приготовление

Сначала нужно в глубокой емкости взбить миксером охлажденную сметану с содой до состояния пышной массы.

Затем постепенно добавлять сахар и муку.

Муку обязательно следует просеять — так тесто получится воздушным, однородным, без комочков и легко пропечется. Тесто должно быть мягким и эластичным, не липнуть к рукам. Можно оставить его под пленкой на 5–10 минут для лучшего склеивания, а в это время подготовить место для раскатки коржей.

Разделить весь объем на 10 частей и раскатать одинакового диаметра тонкие коржи — толщиной до 5 мм.

Выпекать (а в нашем случае скорее обжаривать) на хорошо прогретой сковороде с обеих сторон.

Нюансы

Безусловно, при приготовлении любого блюда свои секреты.

Этот простой рецепт не исключение.

Во-первых, сковороду необходимо очень хорошо нагреть. В зависимости от толщины ее стенок выбрать оптимальный огонь. Если сковорода толстостенная и хорошо поддерживает температуру, огонь должен быть минимальным. Соответственно, тефлоновые и тонкостенные требуют чуть большей температуры.

Во-вторых, дно смазывать маслом нет необходимости. Коржи легко отлепляются от посудины и при переворачивании не ломаются.

В-третьих, необходимо следить за прожариванием лепешек — важно не передержать их на огне, иначе они пересохнут. А это повлечет дополнительные хлопоты по предварительному пропитыванию их сладким сиропом для смягчения. Коржи должны быть слегка желтоватого оттенка, до яркого румяного цвета прожаривать не стоит.

Они немного увеличатся в объеме, но бугры образоваться не должны.

В-четвертых, для таких коржей подходит абсолютно любой крем! От качества крема зависит время пропитки готового блюда. Масляные и сметанные кремы требуют более длительного периода.

Для быстрой пропитки можно предварительно смочить коржи сиропом — в этом случае крем надо использовать полусладкий.

Сухие сметанные коржи хорошо совмещаются с более жидкими кремами, такими как заварной или на йогурте. От крема многое зависит в конечном качестве изделия: если использовать жидкий, торт будет «мокрым», слишком нежным; при использовании масляного крема — получится более сухим.

Для украшения можно использовать фрукты и ягоды.