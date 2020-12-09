Картофельные колдуны по бабушкиному рецепту — очень аппетитно!

Картофельные колдуны – блюдо, имеющее польское или белорусское происхождение. Чем-то они напоминают драники. По данному рецепту колдуны получаются сочными, с хрустящей корочкой и очень вкусными.

Картофельные колдуны: Ингредиенты

картофель – 12 средних клубней

фарш (куриный и свиной) – четверть килограмма

лук репчатый – 3 головки

молоко – 100 мл

зелень – на усмотрение

соль и перец – по вкусу

масло подсолнечное – для обжарки

Приготовление картофельных колдунов:

Одну головку лука почистить, помыть и обсушить полотенцем.

Разрезать на дольки и заложить в миску для блендера.

Добавить несколько капель молока, чтобы хорошо размельчить.

Фарш выложить в отдельную миску, добавить измельченный лук, поперчить и посолить.

Зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.

Добавить к фаршу и основательно перемешать.

Добавить к фаршу немного молока.

Добавить соли.

Картошку почистить, помыть и натереть на мелкой фракции терки. Натертую картошку выложить на сложенную в два слоя марлю и хорошенько отжать.

Отжатую картошку выложить в глубокую миску и добавить немного молока, чтобы она не темнела.

Добавить измельченный лук. Подсолить и хорошо перемешать руками.

Полученную воду из отжатой картошки слить, а пенку, содержащую крахмал добавить в миску.

Снова все перемешать.

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь, налить туда подсолнечное масло и разогреть.

Взять немного картофельной массы, распределить тонким пластом, положить посередине немного фарша и сформировать пирожок.

Таким образом формируем все колдуны.

На разогретую сковороду выкладываем колдуны.

Обжаривать надо с трех сторон до получения золотистой корочки.

Обжаренные колдуны выложить в сотейник и залить оставшимся в сковороде подсолнечным маслом.

Если масла мало, необходимо добавить.

Вторую луковицу надрезать в нескольких местах сверху вниз и положить к колдунам.

Закрыть сотейник крышкой и положить на час в духовку.

Чтобы колдуны получились с хрустящей корочкой нужно за 10 минут до приготовления открыть крышку, и оставшееся время держать в духовке без нее.

Выложить готовые картофельные колдуны в тарелку, украсить листьями салата и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!