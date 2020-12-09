Картофельные колдуны по бабушкиному рецепту — очень аппетитно!

Картофельные колдуны – блюдо, имеющее польское или белорусское происхождение. Чем-то они напоминают драники. По данному рецепту колдуны получаются сочными, с хрустящей корочкой и очень вкусными.
Картофельные колдуны: Ингредиенты
- картофель – 12 средних клубней
- фарш (куриный и свиной) – четверть килограмма
- лук репчатый – 3 головки
- молоко – 100 мл
- зелень – на усмотрение
- соль и перец – по вкусу
- масло подсолнечное – для обжарки
Приготовление картофельных колдунов:
- Одну головку лука почистить, помыть и обсушить полотенцем.
- Разрезать на дольки и заложить в миску для блендера.
- Добавить несколько капель молока, чтобы хорошо размельчить.
- Фарш выложить в отдельную миску, добавить измельченный лук, поперчить и посолить.
- Зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.
- Добавить к фаршу и основательно перемешать.
- Добавить к фаршу немного молока.
- Добавить соли.
- Картошку почистить, помыть и натереть на мелкой фракции терки. Натертую картошку выложить на сложенную в два слоя марлю и хорошенько отжать.
- Отжатую картошку выложить в глубокую миску и добавить немного молока, чтобы она не темнела.
- Добавить измельченный лук. Подсолить и хорошо перемешать руками.
- Полученную воду из отжатой картошки слить, а пенку, содержащую крахмал добавить в миску.
- Снова все перемешать.
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь, налить туда подсолнечное масло и разогреть.
- Взять немного картофельной массы, распределить тонким пластом, положить посередине немного фарша и сформировать пирожок.
- Таким образом формируем все колдуны.
- На разогретую сковороду выкладываем колдуны.
- Обжаривать надо с трех сторон до получения золотистой корочки.
- Обжаренные колдуны выложить в сотейник и залить оставшимся в сковороде подсолнечным маслом.
- Если масла мало, необходимо добавить.
- Вторую луковицу надрезать в нескольких местах сверху вниз и положить к колдунам.
- Закрыть сотейник крышкой и положить на час в духовку.
- Чтобы колдуны получились с хрустящей корочкой нужно за 10 минут до приготовления открыть крышку, и оставшееся время держать в духовке без нее.
Выложить готовые картофельные колдуны в тарелку, украсить листьями салата и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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