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Картофельные колдуны по бабушкиному рецепту — очень аппетитно!

Картофельные колдуны – блюдо, имеющее польское или белорусское происхождение. Чем-то они напоминают драники. По данному рецепту колдуны получаются сочными, с хрустящей корочкой и очень вкусными.

Картофельные колдуны: Ингредиенты

  • картофель – 12 средних клубней
  • фарш (куриный и свиной) – четверть килограмма
  • лук репчатый – 3 головки
  • молоко – 100 мл
  • зелень – на усмотрение
  • соль и перец – по вкусу
  • масло подсолнечное – для обжарки

Картофельные колдуны

Приготовление картофельных колдунов:

  • Одну головку лука почистить, помыть и обсушить полотенцем.
  • Разрезать на дольки и заложить в миску для блендера.
  • Добавить несколько капель молока, чтобы хорошо размельчить.
  • Фарш выложить в отдельную миску, добавить измельченный лук, поперчить и посолить.
  • Зелень помыть, обсушить и мелко нарубить.
  • Добавить к фаршу и основательно перемешать.
  • Добавить к фаршу немного молока.
  • Добавить соли.
  • Картошку почистить, помыть и натереть на мелкой фракции терки. Натертую картошку выложить на сложенную в два слоя марлю и хорошенько отжать.
  • Отжатую картошку выложить в глубокую миску и добавить немного молока, чтобы она не темнела.
  • Добавить измельченный лук. Подсолить и хорошо перемешать руками.
  • Полученную воду из отжатой картошки слить, а пенку, содержащую крахмал добавить в миску.
  • Снова все перемешать.
  • Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь, налить туда подсолнечное масло и разогреть.
  • Взять немного картофельной массы, распределить тонким пластом, положить посередине немного фарша и сформировать пирожок.
  • Таким образом формируем все колдуны.
  • На разогретую сковороду выкладываем колдуны.
  • Обжаривать надо с трех сторон до получения золотистой корочки.
  • Обжаренные колдуны выложить в сотейник и залить оставшимся в сковороде подсолнечным маслом.
  • Если масла мало, необходимо добавить.
  • Вторую луковицу надрезать в нескольких местах сверху вниз и положить к колдунам.

Картофельные колдуны

  • Закрыть сотейник крышкой и положить на час в духовку.
  • Чтобы колдуны получились с хрустящей корочкой нужно за 10 минут до приготовления открыть крышку, и оставшееся время держать в духовке без нее.

Выложить готовые картофельные колдуны в тарелку, украсить листьями салата и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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