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Мясо в духовке пальчики оближешь. Вкуснятина вместо любой колбасы

Я очень люблю делать  разные мясные рулеты в духовке – колбаса в магазине сегодня не только дорогая, но и не качественная. А так делаешь для себя, все качественное и натуральное, вкусное, всегда ставлю на праздничный стол и делаю просто так.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина лопатка, 2.5 кг;
  • соль, 10 г на 1 кг мяса, около 30 г;
  • чеснок сухой, 1 ч.л или свежий, 6 зубчиков;
  • сахар, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели, орегано по 1 ч.л;
  • перец душистый, половина ч.л.

Процесс приготовления

Мясо вы можете брать любое, я в этом случае взяла свиную лопатку. Промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Разрезаем мясо в большой пласт, делаем небольшие надрезы по всей поверхности. Если есть лишние кусочки, откладываем и отбиваем вместе с большим пластом мяса.

Отбиваем с двух сторон.

Смазываем смесью всех специй , солью и сахаром с двух сторон.

Мясо в духовке пальчики оближешь. Вкуснятина вместо любой колбасы

Если пользуетесь тендерайзером, тогда сначала маринуем в специях, а потом отбиваем.

Сворачиваем мясо в рулет, уложив внутрь кусочки мяса, оборачиваем нитью плотно.

Мясо в духовке пальчики оближешь. Вкуснятина вместо любой колбасы

Заворачиваем в фольгу и кладем в духовку.

 

Запекаем при 200 градусах   2.5 часа.

Совет: каждый 1 кг мяса запекается 1 час.

Вынимаем мясо, убираем фольгу и допекаем еще 15 минут.

Вынимаем и духовки, кладем в форму. сверху ставим гнет и оставляем остывать.

Потом ставим в холодильник на несколько часов.

Режем на ломтики, подаем в виде нарезки, на бутерброды, для перекуса и т.д. Хранится такой рулет долго, но у нас он не залеживается, его съедают очень быстро.

Мясо в духовке пальчики оближешь. Вкуснятина вместо любой колбасы

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