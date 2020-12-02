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Невероятно Вкусный Завтрак – мечта всех хозяюшек

Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить невероятно вкусный завтрак под очень интересным названием «жаба в норке».

Что же это за вкусный завтрак, немного о нем:

«Жаба в норке» — традиционно британское блюдо, представляет собой сосиски, запеченные в кляре. Пудинги из кляра приобрели популярность в Англии еще с начала восемнадцатого века. Такое же оригинальное название «жаба в норке» блюдо получило из-за сосисок, которые как бы выглядывают из кляра.

вкусный завтрак

Чтобы приготовить наш вкусный завтрак, необходимо:

  • головка красного лука
  • по половинке красного, желтого и зеленого перцев
  • три колбаски
  • стакан с горкой муки
  • три больших яйца
  • три четверти стакана молока
  • чуть больше половины стакана воды
  • щепотка соли
  • растительное масло – для обжарки

Как же готовить наш вкусный завтрак «жабу в норке»:

  • Влить в глубокую сковороду растительное масло, равномерно распределить его по поверхности.
  • Поставить сковороду в предварительно разогретую духовку минут на десять.
  • Перчики помыть, срезать плодоножки, очистить от семян и разделить пополам.

Невероятно Вкусный Завтрак – мечта всех хозяюшек

  • По половинке от перчиков разных цветов положить на разделочную доску и порезать вдоль на длинные полоски.
  • Лук очистить, помыть, обсушить полотенцем и порезать полукольцами.
  • Растительное масло разогреть в сковороде и запустить туда колбаски. Их нужно обжарить со всех сторон. Затем их нужно порезать на крупные куски.
  • На отдельной сковороде слегка обжарить овощи.
  • Овощи и колбаски выложить в отдельную тарелку.
  • В пиалу просеять муку, вбить яйца, добавить молоко и воду. Посолить и все взбить при помощи венчика. В итоге должны получить жидкое тесто.
  • Достать из духовки сковороду, влить в него тесто.
  • В тесто погрузить разрезанные колбаски, перчики и лук.

вкусный завтрак

  • Снова заложить сковороду в духовку приблизительно на двадцать минут. При этом духовку надо установить на режим конвекции, а температуру – на 220°С.

Ну вот и все! Наш вкусный завтрак готов. «Жаба в норке» ждет своих почитателей!

Приятного всем аппетита!

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