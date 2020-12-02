Невероятно Вкусный Завтрак – мечта всех хозяюшек

Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить невероятно вкусный завтрак под очень интересным названием «жаба в норке».
Что же это за вкусный завтрак, немного о нем:
«Жаба в норке» — традиционно британское блюдо, представляет собой сосиски, запеченные в кляре. Пудинги из кляра приобрели популярность в Англии еще с начала восемнадцатого века. Такое же оригинальное название «жаба в норке» блюдо получило из-за сосисок, которые как бы выглядывают из кляра.
Чтобы приготовить наш вкусный завтрак, необходимо:
- головка красного лука
- по половинке красного, желтого и зеленого перцев
- три колбаски
- стакан с горкой муки
- три больших яйца
- три четверти стакана молока
- чуть больше половины стакана воды
- щепотка соли
- растительное масло – для обжарки
Как же готовить наш вкусный завтрак «жабу в норке»:
- Влить в глубокую сковороду растительное масло, равномерно распределить его по поверхности.
- Поставить сковороду в предварительно разогретую духовку минут на десять.
- Перчики помыть, срезать плодоножки, очистить от семян и разделить пополам.
- По половинке от перчиков разных цветов положить на разделочную доску и порезать вдоль на длинные полоски.
- Лук очистить, помыть, обсушить полотенцем и порезать полукольцами.
- Растительное масло разогреть в сковороде и запустить туда колбаски. Их нужно обжарить со всех сторон. Затем их нужно порезать на крупные куски.
- На отдельной сковороде слегка обжарить овощи.
- Овощи и колбаски выложить в отдельную тарелку.
- В пиалу просеять муку, вбить яйца, добавить молоко и воду. Посолить и все взбить при помощи венчика. В итоге должны получить жидкое тесто.
- Достать из духовки сковороду, влить в него тесто.
- В тесто погрузить разрезанные колбаски, перчики и лук.
- Снова заложить сковороду в духовку приблизительно на двадцать минут. При этом духовку надо установить на режим конвекции, а температуру – на 220°С.
Ну вот и все! Наш вкусный завтрак готов. «Жаба в норке» ждет своих почитателей!
Приятного всем аппетита!
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