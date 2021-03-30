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Домашний сыр за 3 часа! Простой рецепт приготовления сыра

Домашние сыры – это особое, очень вкусное блюдо, которое каждый раз можно сделать по-новому, просто добавив различные специи, добавки. Главное – берите качественные продукты, тогда сыр будет жирным и ароматным, с мягкой консистенцией.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 1 л;
  • сметана, 200 г;
  • соль, 1 ст.л;
  • яйца, 3 шт.

Процесс приготовления

Яйца соединяем со сметаной и перебиваем миксером.

Совет: сметану берите густую, с максимальным процентом жирности. В идеале – домашнюю, тогда она придает сыру сливочный вкус.

В молоко бросаем соль и доводим до кипения.

Теперь в молоко вводим яично-сметанную массу, перемешиваем и доводим до кипения.

Варим после закипания массы 5 минут.

Домашний сыр за 3 часа! Простой рецепт приготовления сыра

Когда вы увидите. Что сыворотка хорошо отделяется, снимаем кастрюлю с плиты и откидываем массу на сито, застеленное марлей.

Домашний сыр за 3 часа! Простой рецепт приготовления сыра

Накрываем массу марлей, ставим гнет и оставляем на 3 часа, чтобы сыворотка вся стекла.

Домашний сыр за 3 часа! Простой рецепт приготовления сыра

Сыр получается мягким и ароматным, его можно обвалять в зелени с чесноком, в смеси перцев, в измельченных орехах и прочих добавках для вкуса.

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