Домашний сыр за 3 часа! Простой рецепт приготовления сыра

Домашние сыры – это особое, очень вкусное блюдо, которое каждый раз можно сделать по-новому, просто добавив различные специи, добавки. Главное – берите качественные продукты, тогда сыр будет жирным и ароматным, с мягкой консистенцией.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 1 л;
- сметана, 200 г;
- соль, 1 ст.л;
- яйца, 3 шт.
Процесс приготовления
Яйца соединяем со сметаной и перебиваем миксером.
Совет: сметану берите густую, с максимальным процентом жирности. В идеале – домашнюю, тогда она придает сыру сливочный вкус.
В молоко бросаем соль и доводим до кипения.
Теперь в молоко вводим яично-сметанную массу, перемешиваем и доводим до кипения.
Варим после закипания массы 5 минут.
Когда вы увидите. Что сыворотка хорошо отделяется, снимаем кастрюлю с плиты и откидываем массу на сито, застеленное марлей.
Накрываем массу марлей, ставим гнет и оставляем на 3 часа, чтобы сыворотка вся стекла.
Сыр получается мягким и ароматным, его можно обвалять в зелени с чесноком, в смеси перцев, в измельченных орехах и прочих добавках для вкуса.
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