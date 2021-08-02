Сырное печенье. Рецепт солёных снеков в домашних условиях

Сырное печенье получается очень интересным на вкус, оно заменит Вам любые чипсы.
Сырное печенье: ингредиенты
- Плавленый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Масло сливочное — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Плавленые сырки натрите на мелкой тёрке, пересыпьте в глубокую тарелку и добавьте туда яйцо.
- Растопите сливочное масло и вылейте в миску с сыром, туда же всыпьте сахар и соль.
- В отдельную миску просейте муку с разрыхлителем и добавьте к сырной массе. Всё тщательно перемешайте до образования однородного теста.
- Готовое тесто раскатайте и разрежьте на небольшие квадратики.
- Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте маслом и разложите печенье. Перед отправкой в духовку немного обмажьте печенье молоком.
- Сверху печенье можно посыпать кунжутом.
Сырное печенье готовиться — проще простого.
Приятного аппетита!
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