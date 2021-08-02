Скатерть-Самобранка

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Сырное печенье. Рецепт солёных снеков в домашних условиях

Сырное печенье получается очень интересным на вкус, оно заменит Вам любые чипсы.

Сырное печенье: ингредиенты

Сырное печенье

  1. Плавленый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  2. Масло сливочное — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  3. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Мука — 1 ст. (один стакан)
  6. Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Яйца — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Плавленые сырки натрите на мелкой тёрке, пересыпьте в глубокую тарелку и добавьте туда яйцо.
  • Растопите сливочное масло и вылейте в миску с сыром, туда же всыпьте сахар и соль.
  • В отдельную миску просейте муку с разрыхлителем и добавьте к сырной массе. Всё тщательно перемешайте до образования однородного теста.
  • Готовое тесто раскатайте и разрежьте на небольшие квадратики.
  • Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте маслом и разложите печенье. Перед отправкой в духовку немного обмажьте печенье молоком.
  • Сверху печенье можно посыпать кунжутом.

Сырное печенье готовиться — проще простого.

Сырное печенье. Рецепт солёных снеков в домашних условиях 2

Приятного аппетита!

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