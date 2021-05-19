Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике

Простейший рецепт вкусной и ароматной запеканки из того, что можно найти в холодильнике.

Оригинальное блюдо из макарон с начинкой, запеченное в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

макароны, 250 г;

яйца, 2 шт;

соль, перец;

зелень;

вода и молоко по 250 г;

ветчина и сыр по 250 г.

Процесс приготовления

Смазываем форму для запекания растительным маслом.

Выкладываем макароны.

Ветчину режем сломкой и выкладываем на макароны.

Совет: мясные продукты берите любые. Вместо ветчины подходит фарш, сосиски, грибы.

Для заливки смешиваем воду, молоко и яйца, солим и перчим, можно добавить куркуму.

Посыпаем тертым сыром.

Заливаем заливкой макароны, накрываем фольгой и отправляем блюдо в духовку.

Запекаем при 180 градусах 30 минут, снимаем фольгу и допекаем 10 минут.