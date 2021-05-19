Завтрак холостяка! Запеканка ленивая жена: готовим из всего, что есть в холодильнике

Простейший рецепт вкусной и ароматной запеканки из того, что можно найти в холодильнике.
Оригинальное блюдо из макарон с начинкой, запеченное в духовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- макароны, 250 г;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец;
- зелень;
- вода и молоко по 250 г;
- ветчина и сыр по 250 г.
Процесс приготовления
Смазываем форму для запекания растительным маслом.
Выкладываем макароны.
Ветчину режем сломкой и выкладываем на макароны.
Совет: мясные продукты берите любые. Вместо ветчины подходит фарш, сосиски, грибы.
Для заливки смешиваем воду, молоко и яйца, солим и перчим, можно добавить куркуму.
Посыпаем тертым сыром.
Заливаем заливкой макароны, накрываем фольгой и отправляем блюдо в духовку.
Запекаем при 180 градусах 30 минут, снимаем фольгу и допекаем 10 минут.
Подаем такое блюдо с мясными и рыбными закусками, салатами из овощей. Получается очень сытно и вкусно. По желанию добавляют чеснок и паприку.
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