Почему так не придумала раньше, вкуснота из лука. Теперь это мой любимый рецепт

По вкусу, это блюдо нельзя отличить от куриных котлет, очень вкусно. Даже нет специфического лукового аромата. Вы можете запечь блюдо в виде пирога или котлет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук, 5 шт;
- творог, 60 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 120 г;
- соль, перец, специи, зелень, масло растительное.
Процесс приготовления
Перекладываем лук в чашу блендера и измельчаем до мелких кусочков, но не до состояния пюре.
Добавляем творог и яйцо, соль, перец и любые специи, свежую рубленую зелень.
Совет: творог можно заменить и тертым твердым сыром.
Перемешиваем все и всыпаем муку, вымешиваем до однородности.
Разогреваем небольшое количество растительного масла, выкладываем массу, разравниваем и накрываем крышкой.
Жарим на минимальном огне в течение 10 минут, потом при помощи тарелки переворачиваем, накрываем крышкой и обжариваем 7 – 10 минут.
Подаем горячим или холодным, пирог одинаково вкусный со сметаной и другими соусами.
Свежие комментарии