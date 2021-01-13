Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Очень быстрый и вкусный завтрак или полдник, обычный перекус из лаваша и творога. Рулетики с творожной начинкой на сковороде готовятся быстро, можно подавать с любым вареньем, сметаной или шоколадной пастой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 200 г;
- лаваш, 180 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 1 ст.л;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Творог вы можете заменить и на сладкую творожную массу, смешать творог с кусочками сухофруктов или сделать его соленым.
Смешиваем творог с яйцами и сахаром, ванилином по вкусу, перемешиваем.
Лаваш раскладываем и выкладываем ровным слоем начинку.
Сворачиваем рулет и режем на порционные рулетики. У вас должно получится около 12 штук.
Обжариваем на разогретом растительном масле до румяности с двух сторон.
Выкладываем сначала на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
В творог можно добавить соль, специи и зелень, тогда у вас будут соленые рулетики.
Свежие комментарии