Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Очень быстрый и вкусный завтрак или полдник, обычный перекус из лаваша и творога. Рулетики с творожной начинкой на сковороде готовятся быстро, можно подавать с любым вареньем, сметаной или шоколадной пастой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 200 г;

лаваш, 180 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 1 ст.л;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Творог вы можете заменить и на сладкую творожную массу, смешать творог с кусочками сухофруктов или сделать его соленым.

Смешиваем творог с яйцами и сахаром, ванилином по вкусу, перемешиваем.

Лаваш раскладываем и выкладываем ровным слоем начинку.

Сворачиваем рулет и режем на порционные рулетики. У вас должно получится около 12 штук.

Обжариваем на разогретом растительном масле до румяности с двух сторон.

Выкладываем сначала на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.