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Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Очень быстрый и вкусный завтрак или полдник, обычный перекус из лаваша и творога. Рулетики с творожной начинкой на сковороде готовятся быстро, можно подавать с любым вареньем, сметаной или шоколадной пастой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 200 г;
  • лаваш, 180 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 1 ст.л;
  • ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Творог вы можете заменить и на сладкую творожную массу, смешать творог с кусочками сухофруктов или сделать его соленым.

Смешиваем творог с яйцами и сахаром, ванилином по вкусу, перемешиваем.

Лаваш раскладываем и выкладываем ровным слоем начинку.

Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Сворачиваем рулет и режем на порционные рулетики. У вас должно получится около 12 штук.

Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Обжариваем на разогретом растительном масле до румяности с двух сторон.

Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

Выкладываем сначала на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Просто, но обалденно вкусно. Вкуснятина из творога на завтрак за 10 минут

В творог можно добавить соль, специи и зелень, тогда у вас будут соленые рулетики.

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