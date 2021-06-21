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Сметанное печенье. Можно печь хоть каждый день

Сметанное печенье безумно вкусное и нежное, его вкус непременно понравится всем домохозяйкам.

Сметанное печенье: ингредиенты

Сметанное печенье

  1. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
  4. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Желток — 1 шт. (одна штука)
  6. Сахар — 80-100 гр. (от восьмидесяти до 100 грамм)

Рецепт приготовления:

  • Смешайте сметану с размягчённым маслом.
  • Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, перемешайте и соедините со сметанно-масляной массой.
  • Перемешайте, выложите на присыпанный мукой стол и продолжайте замешивать руками.
  • Поместите тесто в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
  • Раскатайте тесто толщиной примерно 0,8 см. Возьмите желток, смешанный с небольшим количеством воды и тщательно смажьте тесто. Сверху обильно посыпьте сахаром. Затем нарежьте на небольшие прямоугольники.
  • Форму для выпекания и выложите на него готовые печенья. В разогретой до 190 градуса духовке выпекайте печенье около 10 минут.

Сметанное печенье — очень вкусное и нежное.

Сметанное печенье. Можно печь хоть каждый день 4

Пеките на здоровье!

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