Сметанное печенье. Можно печь хоть каждый день

Сметанное печенье безумно вкусное и нежное, его вкус непременно понравится всем домохозяйкам.
Сметанное печенье: ингредиенты
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Желток — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 80-100 гр. (от восьмидесяти до 100 грамм)
Рецепт приготовления:
- Смешайте сметану с размягчённым маслом.
- Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, перемешайте и соедините со сметанно-масляной массой.
- Перемешайте, выложите на присыпанный мукой стол и продолжайте замешивать руками.
- Поместите тесто в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
- Раскатайте тесто толщиной примерно 0,8 см. Возьмите желток, смешанный с небольшим количеством воды и тщательно смажьте тесто. Сверху обильно посыпьте сахаром. Затем нарежьте на небольшие прямоугольники.
- Форму для выпекания и выложите на него готовые печенья. В разогретой до 190 градуса духовке выпекайте печенье около 10 минут.
Сметанное печенье — очень вкусное и нежное.
Пеките на здоровье!
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