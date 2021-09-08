Готовлю завтрак за считанные минуты. Все продукты у вас уже есть: получается сытно и аппетитно

Простое блюдо из картофеля и фарша, готовится быстро, получается сытным и аппетитным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- лук, 1 шт;
- сыр ломтиками,
- зелень;
- соль, перец, специи;
- яйцо, 6 шт;
- томаты, 2 шт;
- сладкий перец, 1 шт.
Процесс приготовления
Картофель трем на крупной терке.
Зелень мелко рубим и смешиваем с яйцом, солим и перчим.
Разогреваем растительное масло на сковороде и выкладываем слоем картофель, сверху яйцо с зеленью.
Кладем ломтики сыра.
Снова выкладываем картофель.
Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне 5 минут.
Переворачиваем и допекаем 5 минут.
Лук режем тонкими полукольцами и жарим, немного посыпав сахаром для карамелизации.
Зеленый лук мелко режем.
Томаты и сладкий перец режем кусочками и добавляем к луку, перемешиваем.
Солим и посыпаем специями.
Разбиваем яйца сверху и накрываем крышкой, готовим яичницу.
Подаем яичницу с овощами с картофельной запеканкой. Вот так просто и быстро получается аппетитный завтрак или обед.
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