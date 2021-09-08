Готовлю завтрак за считанные минуты. Все продукты у вас уже есть: получается сытно и аппетитно

Простое блюдо из картофеля и фарша, готовится быстро, получается сытным и аппетитным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 4 шт;

лук, 1 шт;

сыр ломтиками,

зелень;

соль, перец, специи;

яйцо, 6 шт;

томаты, 2 шт;

сладкий перец, 1 шт.

Процесс приготовления

Картофель трем на крупной терке.

Зелень мелко рубим и смешиваем с яйцом, солим и перчим.

Разогреваем растительное масло на сковороде и выкладываем слоем картофель, сверху яйцо с зеленью.

Кладем ломтики сыра.

Снова выкладываем картофель.

Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне 5 минут.

Переворачиваем и допекаем 5 минут.

Лук режем тонкими полукольцами и жарим, немного посыпав сахаром для карамелизации.

Зеленый лук мелко режем.

Томаты и сладкий перец режем кусочками и добавляем к луку, перемешиваем.

Солим и посыпаем специями.

Разбиваем яйца сверху и накрываем крышкой, готовим яичницу.

Подаем яичницу с овощами с картофельной запеканкой. Вот так просто и быстро получается аппетитный завтрак или обед.