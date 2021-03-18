Запеченная рыба в лаваше получается вкусной и сочной. Отличный вариант подачи рыбы и для праздничного стола. В результате у вас получатся аппетитные конвертики с румяной корочкой и сочным содержимым. И к тому же, очень полезным! Филе можете брать любой рыбы. Будь то хек, будь то лососевые.
Запеченная рыба в лаваше: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр — филе белой рыбы
- 3 (три) шт — лаваша
- 2 (две) шт -помидоров
- 1 (одна) шт — лука
- 3 (три) ст. ложки — сметаны
- 2 (две) ст. ложки — майонеза
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
- растительное масло по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте кольцами
- Помидоры нарежьте на кружочки
- Филе рыбы на приблизительно одинаковые прямоугольные кусочки
- Рыбу посолите, поперчите и отставьте в сторону на пару минут. Майонез смешайте со сметаной и приступайте к формированию блюда
- Нарежьте лаваш на полосы, выложите в центр каждой немного лука, затем рыбу, ложку соуса и помидор. Заверните лаваш
- Завернутые кусочки выложите на противень, смажьте маслом, залейте остатками соуса, посолите и поперчите. Выпекайте в духовке 35 минут при 180 градусах
- Запеченная рыба в лаваше получается аппетитной. Блюдо достойное вашего внимания. Готовьте на здоровье.
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