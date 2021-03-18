Запеченная рыба в лаваше получается вкусной и сочной. Отличный вариант подачи рыбы и для праздничного стола. В результате у вас получатся аппетитные конвертики с румяной корочкой и сочным содержимым. И к тому же, очень полезным! Филе можете брать любой рыбы. Будь то хек, будь то лососевые.

Запеченная рыба в лаваше: ингредиенты

600 (шестьсот) гр — филе белой рыбы 3 (три) шт — лаваша 2 (две) шт -помидоров 1 (одна) шт — лука 3 (три) ст. ложки — сметаны 2 (две) ст. ложки — майонеза черный молотый перец по вкусу соль по вкусу растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления: