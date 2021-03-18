Скатерть-Самобранка

5 327 подписчиков

Запеченная рыба в лаваше

Запеченная рыба в лаваше получается вкусной и сочной. Отличный вариант подачи рыбы и для праздничного стола. В результате у вас получатся аппетитные конвертики с румяной корочкой и сочным содержимым. И к тому же, очень полезным! Филе можете брать любой рыбы. Будь то хек, будь то лососевые.

Запеченная рыба в лаваше

Запеченная рыба в лаваше: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — филе белой рыбы
  2. 3 (три) шт — лаваша
  3. 2 (две) шт -помидоров
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 3 (три) ст. ложки — сметаны
  6. 2 (две) ст. ложки — майонеза
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. соль по вкусу
  9. растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления:

Запеченная рыба в лаваше

  • Лук  нарежьте кольцами
  • Помидоры нарежьте на кружочки
  • Филе рыбы на приблизительно одинаковые прямоугольные кусочки
  • Рыбу посолите, поперчите и отставьте в сторону на пару минут. Майонез смешайте со сметаной и приступайте к формированию блюда
  • Нарежьте лаваш на полосы, выложите в центр каждой немного лука, затем рыбу, ложку соуса и помидор. Заверните лаваш
  • Завернутые кусочки выложите на противень, смажьте маслом, залейте остатками соуса, посолите и поперчите. Выпекайте в духовке 35 минут при 180 градусах
  • Запеченная рыба в лаваше получается аппетитной. Блюдо достойное вашего внимания. Готовьте на здоровье.

 

 

 

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх