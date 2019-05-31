Мясо тает во рту. Это просто волшебный маринад

Ингредиенты:
Утка
1 большой апельсин
1 ст. л. горчицы
2 ст. л соевого соуса
3 ст. л. жидкого меда
Соль, перец
Приготовление:
Натрите утку смесью соли и перца.
Выжмите сок из большого апельсина.
Смешайте горчицу, мед, соевый соус с апельсиновым соком.
Утку залейте маринадом.
Уберите в холодильник минимум на 5 часов. За это время несколько раз ее переверните.
Выпекайте в духовке при температуре 150°С 3 часа.
Приятного аппетита!!!
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