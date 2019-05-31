Мясо тает во рту. Это просто волшебный маринад

Ингредиенты:

Утка

1 большой апельсин

1 ст. л. горчицы

2 ст. л соевого соуса

3 ст. л. жидкого меда

Соль, перец

Приготовление:

Натрите утку смесью соли и перца.

Выжмите сок из большого апельсина.

Смешайте горчицу, мед, соевый соус с апельсиновым соком.

Утку залейте маринадом.

Уберите в холодильник минимум на 5 часов. За это время несколько раз ее переверните.

Выпекайте в духовке при температуре 150°С 3 часа.

Приятного аппетита!!!