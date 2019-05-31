Скатерть-Самобранка

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Мясо тает во рту. Это просто волшебный маринад


Мясо тает во рту. Это просто волшебный маринад

Ингредиенты:

Утка
1 большой апельсин
1 ст. л. горчицы
2 ст. л соевого соуса
3 ст. л. жидкого меда
Соль, перец

Приготовление:

Натрите утку смесью соли и перца.

Выжмите сок из большого апельсина.

Смешайте горчицу, мед, соевый соус с апельсиновым соком.

Утку залейте маринадом.

Уберите в холодильник минимум на 5 часов. За это время несколько раз ее переверните.

Выпекайте в духовке при температуре 150°С 3 часа.

Приятного аппетита!!!

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