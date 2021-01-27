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Слоёное тесто быстрого приготовления: быстрое слоёное тесто, которое готовится за считанные минуты

Слоеное тесто быстрого приготовления. Выпечка получится у вас мягкой, слоистой, и с хрустящей корочкой!

Слоеное тесто быстрого приготовления: ингредиенты

Слоёное тесто быстрого приготовления

  1. 320 (триста двадцать) гр – муки
  2. 1 (одна) ч. ложка – сухих дрожжей
  3. 200 (двести) мл – кефира
  4. 1 (одна) шт – яиц
  5. 200 (двести) гр – сливочного масла
  6. Щепотка соли на сладкую выпечку. И 1 ч. ложка для несладкой

Рецепт слоеного теста быстрого приготовления:

Слоёное тесто быстрого приготовления

  • Кефир должен быть холодным. Туда добавьте сухие дрожжи
  • Масло сливочным должно быть из морозилки
  • В глубокую посуду засыпьте муку
  • Туда же натрите масло, обваливая его постоянно в муке
  • В кефир с дрожжами добавьте яйцо. Посолите
  • Хорошо взбейте и добавьте в мучную массу
  • Тесто перемешайте вилкой, замесите тесто. Оно должно быть слегка липковатым
  • Уберите его в холодильник на четыре часа
  • После чего раскатайте тесто в пласт толщиной в один см
  • Соберите пласт в конверт, сложите пополам
  • Раскатайте вновь и снова сложите
  • Пару раз процесс нужно повторить
  • Тесто уберите в холодильник

Из слоеного теста быстрого приготовления получается изумительная выпечка!

Слоёное тесто быстрого приготовления

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