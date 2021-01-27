Слоёное тесто быстрого приготовления: быстрое слоёное тесто, которое готовится за считанные минуты

Слоеное тесто быстрого приготовления. Выпечка получится у вас мягкой, слоистой, и с хрустящей корочкой!
Слоеное тесто быстрого приготовления: ингредиенты
- 320 (триста двадцать) гр – муки
- 1 (одна) ч. ложка – сухих дрожжей
- 200 (двести) мл – кефира
- 1 (одна) шт – яиц
- 200 (двести) гр – сливочного масла
- Щепотка соли на сладкую выпечку. И 1 ч. ложка для несладкой
Рецепт слоеного теста быстрого приготовления:
- Кефир должен быть холодным. Туда добавьте сухие дрожжи
- Масло сливочным должно быть из морозилки
- В глубокую посуду засыпьте муку
- Туда же натрите масло, обваливая его постоянно в муке
- В кефир с дрожжами добавьте яйцо. Посолите
- Хорошо взбейте и добавьте в мучную массу
- Тесто перемешайте вилкой, замесите тесто. Оно должно быть слегка липковатым
- Уберите его в холодильник на четыре часа
- После чего раскатайте тесто в пласт толщиной в один см
- Соберите пласт в конверт, сложите пополам
- Раскатайте вновь и снова сложите
- Пару раз процесс нужно повторить
- Тесто уберите в холодильник
Из слоеного теста быстрого приготовления получается изумительная выпечка!
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