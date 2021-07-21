Без выпечки и без желатина: всего 3 ингредиента! Десерт готов за 5 минут

Такой десерт вам точно придется по вкусу и понравится всем тем, кто любит шоколадные лакомства, которые нет необходимости долго готовить и хлопотать на кухне. Желатина в составе нет, но застывает десерт просто идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 400 мл;

крахмал кукурузный, 3 ст.л;

шоколад молочный, 2 плитки.

Процесс приготовления

Крахмал берите тот, который есть в наличии, принципиального значения в нем нет. Также и шоколад, берет тот, который больше любим – черный или молочный.

Молоко ставим на плиту, всыпаем крахмал, бросаем кусочки шоколада и растапливаем их, нагревая молоко.

Массу постоянно перемешиваем, чтобы она не пригорела и равномерна становилась густой.

Когда увидите, что уже очень густая консистенция, снимаем с плиты и раскладываем по формочкам, отправляем в холодильник застывать на несколько часов.