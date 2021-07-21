Без выпечки и без желатина: всего 3 ингредиента! Десерт готов за 5 минут

Такой десерт вам точно придется по вкусу и понравится всем тем, кто любит шоколадные лакомства, которые нет необходимости долго готовить и хлопотать на кухне. Желатина в составе нет, но застывает десерт просто идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 400 мл;
- крахмал кукурузный, 3 ст.л;
- шоколад молочный, 2 плитки.
Процесс приготовления
Крахмал берите тот, который есть в наличии, принципиального значения в нем нет. Также и шоколад, берет тот, который больше любим – черный или молочный.
Молоко ставим на плиту, всыпаем крахмал, бросаем кусочки шоколада и растапливаем их, нагревая молоко.
Массу постоянно перемешиваем, чтобы она не пригорела и равномерна становилась густой.
Когда увидите, что уже очень густая консистенция, снимаем с плиты и раскладываем по формочкам, отправляем в холодильник застывать на несколько часов.
Десерт получается очень нежным, полностью шоколадным, не тает в руках. Лучше берите небольшие формы из силикона, так проще вынимать десерт и выкладывать его на блюдо.
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