Творожные булочки «Пуховые» – осталась от них в восторге (без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут)

Редко занимаюсь домашней выпечкой, но эти пышные и мягкие булочки очень порадовали. Во-первых, здесь используется быстрое и простое творожное тесто, с которым не возникает проблем. Не нужны никакие дрожжи, расстойка, раскатывание теста и прочие сложности. Во-вторых, какое же это удовольствие скушать на завтрак свежеиспечённую и ещё тёплую булочку! Можно съесть просто так или разрезать и намазать маслом/джемом/шоколадной пастой.

Ингредиенты:

творог – 250 г

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

растительное масло – 2 ст.л.

разрыхлитель для теста – 10 г

ванилин – на кончике ножа

соль – щепотка

Для смазывания:

сметана – 2 ст.л.

сахар – 20 г

Творожные булочки в духовке без дрожжей – пошаговый рецепт

В миску к творогу добавляем сахар, щепотку соли и ванилин.

Вбиваем куриные яйца. Тщательно перемешиваем массу. Лучше воспользоваться погружным блендером или миксером, чтобы творог приобрел гладкую однородную консистенцию.

Потом вливаем растительное масло, снова перемешиваем.

Порциями просеиваем в миску муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала ложкой.

Затем вымешиваем руками. Готовое творожное тесто для булочек должно получиться мягким, гладким, эластичным. Оно не должно быть слишком плотным и «забитым» мукой.

Возможно, вам придется добавить чуть больше или чуть меньше муки, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по своему тесту.

Подготавливаем форму для выпечки или просто противень. Выстилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом. Творожное тесто делим на 7 шариков одинакового размера. Выкладываем их в форму.

Сверху смазываем будущие творожные булочки сметаной и присыпаем сахаром.

Духовка должна быть разогрета заранее до 180 С. Ставим булочки на среднюю полочку и выпекаем около 20 минут.

Пышные и мягкие творожные булочки без дрожжей готовы!