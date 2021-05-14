Творожные булочки «Пуховые» – осталась от них в восторге (без дрожжей, без долгого замеса, выпекаются за 20 минут)

Редко занимаюсь домашней выпечкой, но эти пышные и мягкие булочки очень порадовали. Во-первых, здесь используется быстрое и простое творожное тесто, с которым не возникает проблем. Не нужны никакие дрожжи, расстойка, раскатывание теста и прочие сложности. Во-вторых, какое же это удовольствие скушать на завтрак свежеиспечённую и ещё тёплую булочку! Можно съесть просто так или разрезать и намазать маслом/джемом/шоколадной пастой.
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- разрыхлитель для теста – 10 г
- ванилин – на кончике ножа
- соль – щепотка
Для смазывания:
- сметана – 2 ст.л.
- сахар – 20 г
Творожные булочки в духовке без дрожжей – пошаговый рецепт
В миску к творогу добавляем сахар, щепотку соли и ванилин.
Вбиваем куриные яйца. Тщательно перемешиваем массу. Лучше воспользоваться погружным блендером или миксером, чтобы творог приобрел гладкую однородную консистенцию.
Потом вливаем растительное масло, снова перемешиваем.
Порциями просеиваем в миску муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем тесто сначала ложкой.
Затем вымешиваем руками. Готовое творожное тесто для булочек должно получиться мягким, гладким, эластичным. Оно не должно быть слишком плотным и «забитым» мукой.Возможно, вам придется добавить чуть больше или чуть меньше муки, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по своему тесту.
Подготавливаем форму для выпечки или просто противень. Выстилаем пергаментной бумагой, смазываем маслом. Творожное тесто делим на 7 шариков одинакового размера. Выкладываем их в форму.
Сверху смазываем будущие творожные булочки сметаной и присыпаем сахаром.
Духовка должна быть разогрета заранее до 180 С. Ставим булочки на среднюю полочку и выпекаем около 20 минут.
Пышные и мягкие творожные булочки без дрожжей готовы!
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