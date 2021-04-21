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Скумбрия Четыре плюса. Ароматная рыбка в чайном рассоле

Скумбрия Четыре плюса получается невероятно вкусной, её нужно хранить в холодильнике. В случае если к Вам нагрянут незваные гости, можете смело угощать их этой замечательной рыбой.

Когда-то давно я услышала от одной из подруг о чайном маринаде, в котором вкусно мариновать скумбрию. Удивилась и забыла об этом рецепте. Но вот на днях мне попалась в магазине очень симпатичная скумбрия — охлажденная, а не замороженная, красивая и упитанная. Естественно, я не удержалась и купила ее, а уже придя домой решила замариновать ее.

Пожалуй, это один из самых вкусных маринадов для рыбы — она получается очень нежная, с легким золотисто-коричневатым оттенком, и по виду и даже вкусу напоминает скумбрию холодного копчения. При этом не содержит вредных добавок, как магазинная копченая рыба. Единственная сложность — маринуется рыба 3-4 дня, а так хочется поскорее ее попробовать.

Но ваше терпение вознаградится сполна — с вареной картошечкой, маринованным лучком — это просто наслаждение.

Скумбрия Четыре плюса: ингредиенты

Скумбрия Четыре плюса

  1. Чай — 4 ст. л.(четыре столовые ложки)
  2. Скумбрия крупная замороженная — 2 шт. (две штуки)
  3. Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  4. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Приготовление:

  • Разморозить рыбу, помыть, головы отрезать, очистить от внутренностей и хорошо промыть.
  • Приготовить рассол: залить заварку одним литром кипятка.
  • Чай остудить, посолить, добавить сахар и тщательно размешать.
  • Рыбу выложить в рассол и поставить в холодильник на четыре дня.
  • Вынуть рыбу из маринада, ополоснуть от заварки, подвесить на ночь над умывальником.
  • Затем рыбу завернуть в бумажный пакет и хранить в холодильнике.

Скумбрия Четыре плюса невероятно вкусная и сочная.

Скумбрия Четыре плюса. Ароматная рыбка в чайном рассоле 4

Готовьте на здоровье!

 

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