Скумбрия Четыре плюса. Ароматная рыбка в чайном рассоле

Скумбрия Четыре плюса получается невероятно вкусной, её нужно хранить в холодильнике. В случае если к Вам нагрянут незваные гости, можете смело угощать их этой замечательной рыбой.
Когда-то давно я услышала от одной из подруг о чайном маринаде, в котором вкусно мариновать скумбрию. Удивилась и забыла об этом рецепте. Но вот на днях мне попалась в магазине очень симпатичная скумбрия — охлажденная, а не замороженная, красивая и упитанная. Естественно, я не удержалась и купила ее, а уже придя домой решила замариновать ее.
Пожалуй, это один из самых вкусных маринадов для рыбы — она получается очень нежная, с легким золотисто-коричневатым оттенком, и по виду и даже вкусу напоминает скумбрию холодного копчения. При этом не содержит вредных добавок, как магазинная копченая рыба. Единственная сложность — маринуется рыба 3-4 дня, а так хочется поскорее ее попробовать.
Но ваше терпение вознаградится сполна — с вареной картошечкой, маринованным лучком — это просто наслаждение.
Скумбрия Четыре плюса: ингредиенты
- Чай — 4 ст. л.(четыре столовые ложки)
- Скумбрия крупная замороженная — 2 шт. (две штуки)
- Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
Приготовление:
- Разморозить рыбу, помыть, головы отрезать, очистить от внутренностей и хорошо промыть.
- Приготовить рассол: залить заварку одним литром кипятка.
- Чай остудить, посолить, добавить сахар и тщательно размешать.
- Рыбу выложить в рассол и поставить в холодильник на четыре дня.
- Вынуть рыбу из маринада, ополоснуть от заварки, подвесить на ночь над умывальником.
- Затем рыбу завернуть в бумажный пакет и хранить в холодильнике.
Скумбрия Четыре плюса невероятно вкусная и сочная.
Готовьте на здоровье!
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