Скумбрия Четыре плюса. Ароматная рыбка в чайном рассоле

Скумбрия Четыре плюса получается невероятно вкусной, её нужно хранить в холодильнике. В случае если к Вам нагрянут незваные гости, можете смело угощать их этой замечательной рыбой.

Когда-то давно я услышала от одной из подруг о чайном маринаде, в котором вкусно мариновать скумбрию. Удивилась и забыла об этом рецепте. Но вот на днях мне попалась в магазине очень симпатичная скумбрия — охлажденная, а не замороженная, красивая и упитанная. Естественно, я не удержалась и купила ее, а уже придя домой решила замариновать ее.

Пожалуй, это один из самых вкусных маринадов для рыбы — она получается очень нежная, с легким золотисто-коричневатым оттенком, и по виду и даже вкусу напоминает скумбрию холодного копчения. При этом не содержит вредных добавок, как магазинная копченая рыба. Единственная сложность — маринуется рыба 3-4 дня, а так хочется поскорее ее попробовать.

Но ваше терпение вознаградится сполна — с вареной картошечкой, маринованным лучком — это просто наслаждение.

Скумбрия Четыре плюса: ингредиенты

Чай — 4 ст. л.(четыре столовые ложки) Скумбрия крупная замороженная — 2 шт. (две штуки) Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)

Приготовление:

Разморозить рыбу, помыть, головы отрезать, очистить от внутренностей и хорошо промыть.

Приготовить рассол: залить заварку одним литром кипятка.

Чай остудить, посолить, добавить сахар и тщательно размешать.

Рыбу выложить в рассол и поставить в холодильник на четыре дня.

Вынуть рыбу из маринада, ополоснуть от заварки, подвесить на ночь над умывальником.

Затем рыбу завернуть в бумажный пакет и хранить в холодильнике.

Скумбрия Четыре плюса невероятно вкусная и сочная.

Готовьте на здоровье!