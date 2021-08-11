Пышный и ароматный десерт. Намного вкуснее торта

Пышный и ароматный десерт станет одним из ваших любимых десертов и безумно понравится всем друзьям и родным.
Пышный и ароматный десерт: ингредиенты
- Мука – 400 г. (четыреста грамм)
- Мука – 400 г. (четыреста грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Кефир – 250 (двести пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Смородина
- Ванилин
- Растительное масло – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Мука – 80 г. (восемьдесят грамм) плюс сахар и сливочное масло – по 50 г. (пятьжесят грамм) – для крошки
- Мука
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Способ приготовления:
- С сахаром и ванилином смешайте яйца, венчиком перебейте массу.
- Влейте растительное масло и кефир, перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вмешайте густое тесто.
- Промойте ягоды и хорошо просушите.
- Смородину смешайте с мукой.
- Пергаментом застелите форму, выложите тесто, разровняйте и посыпьте сверху ягодами.
- Выпекайте 30-40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
- Можете посыпать остывший пирог сахарной пудрой или сделать крем из жирной сметаны и пудры.
Пышный и ароматный десерт — очень мягкий и нежный.
Приятного аппетита!
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