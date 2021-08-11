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Пышный и ароматный десерт. Намного вкуснее торта

Пышный и ароматный десерт станет одним из ваших любимых десертов и безумно понравится всем друзьям и родным.

Пышный и ароматный десерт: ингредиенты

Пышный и ароматный десерт

  1. Мука – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Мука – 400 г. (четыреста грамм)
  3. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Кефир – 250 (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  6. Смородина
  7. Ванилин
  8. Растительное масло – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  9. Мука – 80 г. (восемьдесят грамм) плюс сахар и сливочное масло – по 50 г. (пятьжесят грамм) – для крошки
  10. Мука
  11. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

  • С сахаром и ванилином смешайте яйца, венчиком перебейте массу.
  • Влейте растительное масло и кефир, перемешайте.
  • Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вмешайте густое тесто.
  • Промойте ягоды и хорошо просушите.
  • Смородину смешайте с мукой.
  • Пергаментом застелите форму, выложите тесто, разровняйте и посыпьте сверху ягодами.
  • Выпекайте 30-40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
  • Можете посыпать остывший пирог сахарной пудрой или сделать крем из жирной сметаны и пудры.

Пышный и ароматный десерт — очень мягкий и нежный.

Пышный и ароматный десерт. Намного вкуснее торта 2

Приятного аппетита!

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