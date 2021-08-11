Пышный и ароматный десерт. Намного вкуснее торта

Пышный и ароматный десерт станет одним из ваших любимых десертов и безумно понравится всем друзьям и родным.

Пышный и ароматный десерт: ингредиенты

Мука – 400 г. (четыреста грамм) Мука – 400 г. (четыреста грамм) Яйца – 4 шт. (четыре штуки) Кефир – 250 (двести пятьдесят миллилитров) Сахар – 180 г. (сто восемьдесят грамм) Смородина Ванилин Растительное масло – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров) Мука – 80 г. (восемьдесят грамм) плюс сахар и сливочное масло – по 50 г. (пятьжесят грамм) – для крошки Мука Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

С сахаром и ванилином смешайте яйца, венчиком перебейте массу.

Влейте растительное масло и кефир, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вмешайте густое тесто.

Промойте ягоды и хорошо просушите.

Смородину смешайте с мукой.

Пергаментом застелите форму, выложите тесто, разровняйте и посыпьте сверху ягодами.

Выпекайте 30-40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Можете посыпать остывший пирог сахарной пудрой или сделать крем из жирной сметаны и пудры.

Пышный и ароматный десерт — очень мягкий и нежный.

Приятного аппетита!