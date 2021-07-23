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Баклажаны с фасолью на зиму. Вкусная и сытная консервация из сезонных овощей

Баклажаны с фасолью на зиму — очень вкусная консервация из сезонных овощей, которая заменит вам свежие овощи.

Баклажаны с фасолью на зиму: ингредиенты

Баклажаны с фасолью на зиму. Вкусная и сытная консервация из сезонных овощей 3

  1. Фасоль – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Баклажаны – 2 кг. (два килограмма)
  3. Помидоры – 1,5 кг. (полтора килограмма)
  4. Морковь – ½ кг. (пол килограмма)
  5. Растительное рафинированное масло – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
  6. Садкий перец – ½ кг. (пол килограмма)
  7. Уксус 9% — 100 мл. (сто миллилитров)
  8. Чеснок – 200 г. (двести грамм)
  9. Сахар – ½  ст. (пол стакана)
  10. Соль – 2 ст. л. (две столовых ложки)

Способ приготовления:

  • В холодной воде замочите фасоль на ночь, с утра промойте, поставьте на огонь и доведите до кипения.
  • Фасоль отбросьте на дуршлаг и отставьте в сторону.
  • Через мясорубку пропустите почищенный чеснок и помидоры. Натрите на крупной тёрке морковь. Кубиком нарежьте болгарский перец. Также нарежьте кубиками баклажаны.
  • Томаты с чесноком вылейте в большую ёмкость, дайте чуть закипеть и добавьте сахар, растительное масло, уксус и соль. Вымешайте до растворения сахара и соли. Доведите до кипения.
  • Когда закипит смесь, туда добавьте остальные составляющие: перец, морковь и баклажаны. Тушите 30 минут с момента закипания.
  • После добавьте предварительно отваренную фасоль и дайте готовиться ещё 20 минут.
  • После всё разложите в подготовленные простерилизованные баночки, закройте крышками, закатайте, составьте в укромный уголок и укутайте. Держите под <<шубой>> до полного остывания.

Баклажаны с фасолью на зиму — вкусная и сытная закуска.

Баклажаны с фасолью на зиму. Вкусная и сытная консервация из сезонных овощей 4

Приятного аппетита!

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