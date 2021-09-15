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Грибы в сливочном соусе с чесноком. Нежные шампиньоны в ароматной подливе оставят неизгладимое впечатление

Грибы в сливочном соусе с чесноком получаются невероятно вкусными и ароматными, настоящее ресторанное блюдо.

Грибы в сливочном соусе с чесноком: ингредиенты

Грибы в сливочном соусе с чесноком

  1. Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Сливки — 1 ст. (один стакан)
  4. Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Тимьян — пара веточек
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Сыр твёрдый — по желанию

Рецепт приготовления:

  • Налейте сливки в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте немного нарезанного чеснока и тимьяна, варите 5 минут, не доводя до кипения.
  • В форму для выпекания выложите грибы, посолите, поперчите, добавьте сливочное масло, сверху взбрызните оливковым маслом.
  • Сливочным соусом залейте грибы и запекайте 30 минут при 180 градусах.
  • Затем грибы достаньте, сверху посыпьте натёртым сыром и снова поставьте в духовку на 5 минут.

Грибы в сливочном соусе с чесноком — вкусные и нежные

Грибы в сливочном соусе с чесноком. Нежные шампиньоны в ароматной подливе оставят неизгладимое впечатление 2

Приятного аппетита!

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