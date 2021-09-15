Грибы в сливочном соусе с чесноком. Нежные шампиньоны в ароматной подливе оставят неизгладимое впечатление

Грибы в сливочном соусе с чесноком получаются невероятно вкусными и ароматными, настоящее ресторанное блюдо.
Грибы в сливочном соусе с чесноком: ингредиенты
- Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливки — 1 ст. (один стакан)
- Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Тимьян — пара веточек
- Соль, перец — по вкусу
- Сыр твёрдый — по желанию
Рецепт приготовления:
- Налейте сливки в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте немного нарезанного чеснока и тимьяна, варите 5 минут, не доводя до кипения.
- В форму для выпекания выложите грибы, посолите, поперчите, добавьте сливочное масло, сверху взбрызните оливковым маслом.
- Сливочным соусом залейте грибы и запекайте 30 минут при 180 градусах.
- Затем грибы достаньте, сверху посыпьте натёртым сыром и снова поставьте в духовку на 5 минут.
Грибы в сливочном соусе с чесноком — вкусные и нежные
Приятного аппетита!
Свежие комментарии