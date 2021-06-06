Форель запечённая в духовке с соусом. Ароматная рыбка под пикантным соусом

Форель запечённая в духовке с соусом очень легко приготовить. Рыба, приготовленная по этому рецепта понравится всем Вашим домочадцев.
Форель запечённая в духовке с соусом: ингредиенты
- Сметана — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Форель — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Малосольный огурец — 1 шт. (одна штука)
- Укроп — 4 шт. (четыре штуки)
- Сок лимона — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- Форель обработайте, вымойте и разделите на части, если у Вас не стейки.
- Рыбу натрите солью, сбрызните соком лимона и оставьте форель, чтобы она впиталась лимонным соком и подсолилась.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Обмажьте каждый кусочек форели соусом, заверните в фольгу, затем выложите на противень и запекайте 15 минут.
Приготовьте соус:
- Мелкими кубиками нарежьте огурец, зелень мелко нарубите. Взбейте сметану и добавьте к ней огурцы и зелень.
- Обмажьте этим соусом подготовленную форель, остатками соуса покройте рыбу перед подачей и украсьте веточкой укропа.
Форель запечённая в духовке с соусом удивит Вас своим насыщенным вкусом.
Приятного аппетита!
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