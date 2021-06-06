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Форель запечённая в духовке с соусом. Ароматная рыбка под пикантным соусом

Форель запечённая в духовке с соусом очень легко приготовить. Рыба, приготовленная по этому рецепта понравится всем Вашим домочадцев.

Форель запечённая в духовке с соусом: ингредиенты

Форель запечённая в духовке с соусом

  1. Сметана — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Форель — 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Малосольный огурец — 1 шт. (одна штука)
  4. Укроп — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Сок лимона — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Форель обработайте, вымойте и разделите на части, если у Вас не стейки.
  • Рыбу натрите солью, сбрызните соком лимона и оставьте форель, чтобы она впиталась лимонным соком и подсолилась.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Обмажьте каждый кусочек форели соусом, заверните в фольгу, затем выложите на противень и запекайте 15 минут.

Приготовьте соус:

  • Мелкими кубиками нарежьте огурец, зелень мелко нарубите. Взбейте сметану и добавьте к ней огурцы и зелень.
  • Обмажьте этим соусом подготовленную форель, остатками соуса покройте рыбу перед подачей и украсьте веточкой укропа.

Форель запечённая в духовке с соусом удивит Вас своим насыщенным вкусом.

Форель запечённая в духовке с соусом. Ароматная рыбка под пикантным соусом 2

Приятного аппетита!

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