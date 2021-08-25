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Клэм-чаудер с мидиями. Ресторанный деликатес на вашем столе

Клэм-чаудер с мидиями является американским блюдом, которое понравится и вам!

Клэм-чаудер с мидиями: ингредиенты

Клэм-чаудер с мидиями

  1. Мидии – 10-12 шт. (десять-двенадцать штук)
  2. Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Мясо (грудинка, бекон) – 100 г. (сто грамм)
  4. Молоко – 240 мл. (двести сорок миллилитров)
  5. Сливки – 240 мл. (двести сорок миллилитров)
  6. Вода – 240 г. (двести сорок миллилитров)
  7. Чеснок – 2-3 з. (два-три зубчика)
  8. Хлопья чили – минимальная щепотка
  9. Порей – 80 г. (восемьдесят грамм)
  10. Морковь – 80 г. (восемьдесят грамм)
  11. Кукуруза – 80 г. (восемьдесят грамм)
  12. Сушёная или свежая рублёная зелень – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  13. Орегано – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  14. Тимьян – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  15. Свежая зелень – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Для бекона соломкой нарежьте грудинку и на сухой сковороде прожарьте до румяной корочки. Бекон выложите на салфетки и из сковороды слейте жир. Положите в эту сковороду порей или сельдерей и тёртую морковь.
  • Когда овощи изменят цвет, добавьте микс из пропущенного через пресс чеснока, трав и кукурузы. Зажарку посыпьте мукой. Вливайте тонкой струйкой сливочный бульон. Постоянно перемешивайте.
  • Когда суп станет густоватым, ингредиенты – мягкими положите мидии.
  • Суп оригинально подать в хлебной тарелке. Испеките или купите хлеб размера порционной тарелки, срежьте горбушку крышечкой, достаньте мякиш и присыпав беконом залейте туда суп.

Клэм-чаудер с мидиями — ресторанный деликатес прямо у вас на кухне.

Клэм-чаудер с мидиями. Ресторанный деликатес на вашем столе 6

Приятного аппетита!

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