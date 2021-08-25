Клэм-чаудер с мидиями. Ресторанный деликатес на вашем столе

Клэм-чаудер с мидиями является американским блюдом, которое понравится и вам!
Клэм-чаудер с мидиями: ингредиенты
- Мидии – 10-12 шт. (десять-двенадцать штук)
- Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Мясо (грудинка, бекон) – 100 г. (сто грамм)
- Молоко – 240 мл. (двести сорок миллилитров)
- Сливки – 240 мл. (двести сорок миллилитров)
- Вода – 240 г. (двести сорок миллилитров)
- Чеснок – 2-3 з. (два-три зубчика)
- Хлопья чили – минимальная щепотка
- Порей – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Морковь – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Кукуруза – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Сушёная или свежая рублёная зелень – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Орегано – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Тимьян – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Свежая зелень – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Для бекона соломкой нарежьте грудинку и на сухой сковороде прожарьте до румяной корочки. Бекон выложите на салфетки и из сковороды слейте жир. Положите в эту сковороду порей или сельдерей и тёртую морковь.
- Когда овощи изменят цвет, добавьте микс из пропущенного через пресс чеснока, трав и кукурузы. Зажарку посыпьте мукой. Вливайте тонкой струйкой сливочный бульон. Постоянно перемешивайте.
- Когда суп станет густоватым, ингредиенты – мягкими положите мидии.
- Суп оригинально подать в хлебной тарелке. Испеките или купите хлеб размера порционной тарелки, срежьте горбушку крышечкой, достаньте мякиш и присыпав беконом залейте туда суп.
Клэм-чаудер с мидиями — ресторанный деликатес прямо у вас на кухне.
Приятного аппетита!
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