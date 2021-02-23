Рецепты простых блюд: 10 вкусных и проверенных рецептов из продуктов, которые есть в каждом доме

Простота в приготовлении какого — либо блюда — немаловажная часть этого приятного процесса. Ведь порой бывает, что начинающая хозяюшка хочет порадовать семью чем — то вкусненьким. И тогда на помощь приходят рецепты простых и вкусных блюд!

Рецепты простых блюд: Жульен из курицы

Очень популярная закуска. Приготовить это блюдо не сложно, а также можно украсить им и праздничный стол! Равнодушных точно не останется. А подруги у вас точно попросят этот простой рецепт второго блюда!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — пармезана 200 (двести) гр — куриной грудки 100 (сто) гр — грибов 100 (сто) мл — сливок щепотка соли щепотка смеси перцев 1 (одна) с. ложка — муки 1 (одна) шт — лука 20 (двадцать) гр — растительного масла

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

Куриную грудку отварите в подсоленной воде. Добавьте зелени, когда будете варить мясо, так оно будет ароматнее

Лук мелко нарежьте

И обжарьте его на растительном масле в сковороде

Грибы промойте тщательно, отварите немного, нарежьте произвольными кусочками и добавьте к луку на сковороду, обжаривайте

Отварили филе куриное, и нарежьте его мелкими кусочками и отправьте на сковороду, обжариваться с луком и грибами

Муку разведите в сливках, добавьте к мясу и тушите минут пять

Затем, разложите наше блюдо по горшочкам

Сыр натрите и посыпьте им блюдо в горшочках, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, ждите, пока сыр расплавится полностью! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Котлеты из овощей.

Котлетки получаются невероятно нежными, вкусными, и главное — полезными! Рецепты простых и вкусных блюд можно найти без труда. Ведь сейчас, именно простота в приготовлении очень важна. А такие котлетки понравятся не только взрослым, но и деткам!

Подготовим следующие ингредиенты:

2 (две) шт — картофеля 1 (одна) шт — кабачков 1 (одна) шт — помидоров 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла 1 (одна) шт — лука щепотка соли щепотка перца горошком 1 (одна) шт — яйца 3 (три) ст. ложки — муки

Рецепт приготовления:

Кабачки очистите от кожуры

Картофель очистите от кожуры

Помидоры натрите на крупной терке

Картофель и кабачки тоже следует натереть на крупной терке

Лук нарежьте полукольцами

Выложите натертые овощи в посуду. Посолите, поперчите и добавьте яйцо. Перемешайте. Затем, добавьте муку. Вновь перемешайте и начнем формировать котлетки

Обжаривайте вкусные и невероятно нежные котлетки на оливковом масле с обеих сторон минут по пять. Приятного аппетита! Будьте здоровы!

Жареный рис с фасолью и грибами.

Невероятно простой рецепт второго блюда, но при этом очень вкусно и сытно получается! Выглядит обед очень аппетитно! Обязательно возьмите рецептик себе на заметку!

Подготовим необходимые ингредиенты:

100 (сто) гр — зеленой фасоли 1/2 стакана — риса 100 (сто) гр — грибов 1 (одна) шт — лука 1 (один) зубчик — чеснока перец чили 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 2 (две) ст. ложки — растительного масла черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

Рис тщательно промойте, в нескольких водах. Отварите его до готовности

Лук нарежьте полукольцами

Чеснок и чили нужно измельчить. И обжарить на сковороде с растительным маслом

Грибы нарежьте пластинами. Берите шампиньоны или шиитаке

Фасоль нарежьте на части

К луку добавьте фасоль и грибы, обжаривайте до готовности

После чего ко всем ингредиентам на сковороде добавьте рис, и постоянно помешивая обжаривайте до появления золотистого приятного цвета. В самом конце приготовления добавьте соевый соус и перец. Вот вам пожалуйста, простой рецепт второго блюда. Очень полезно, оригинально, а главное — вкусно! Выглядит блюдо аппетитно! Так и хочется скорее отведать этих ярких красок! Будьте здоровы!

Жаркое и курицы с горчицей, лимоном и розмарином.

Рецепт простого и вкусного блюда. Для его приготовления можно использовать не только куриные ножки, но и любые другие части птицы. Курочка выглядит аппетитной!

Нам потребуются следующие ингредиенты:

2.2 кг — куриных ножек 60 (шестьдесят) мл — оливкового масла 80 (восемьдесят) мл — горчицы (обычной) 1 (один) зубчик — чеснока 80 (восемьдесят) мл — лимонного сока 1 (одна) ч. ложка — цедры 1 (одна) ст. ложка — розмарина петрушка по желанию соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

В чашу блендера выложите: оливковое масло, горчицу, чеснок, цедру, лимонный сок, сушеный розмарин, и петрушку. Взбейте все до однородной массы. Затем, посолите и поперчите

Куриные ножки выложите в форму для запекания. Залейте их нашим маринадом и перемешайте ножки, чтобы каждый кусочек пропитался. Накройте и уберите в холодильник на одну ночь

Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 50 минут, до появления румяной корочки. Подавать курочку можно с картофельным пюре, или запечь картошку в духовке, с рисом, с макаронными изделиями. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Рецепты простых блюд: Свинина с фасолью и грибами в соевом соусе.

Очень вкусный и сытный ужин. Мясо отлично сочетается с зеленой фасолью. А грибы придают блюду особый аромат и вкус. Обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт второго блюда.

Подготовьте все необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — свинины 100 (сто) гр — спаржевой фасоли 120 (сто двадцать) гр — лука 150 (сто пятьдесят) гр — грибов 2 (два) зубчика — чеснока 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса 3 (три) ст. ложки — растительного масла соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

Свинину нарежьте тонким кусочками

Посолите и поперчите по вкусу

Обжарьте мясо на растительном масле на сковороде. И переложите в посуду

Лук нарежьте мелко и обжарьте на той же сковороде

Чеснок измельчите и добавьте к луку, обжариваться

Грибы нарежьте пластинками и тоже обжаривайте с луком и чесноком

Фасоль промойте и добавьте в сковороду к другим ингредиентам. Обжаривайте пару минут

После чего добавьте соевый соус, воду, положите мясо в сковороду, посолите, поперчите. И тушите до полной готовности блюда. Невероятно простой рецепт второго блюда. На гарнир можно подать рис или картофельное пюре. А также, можно и как теплый салат, который и так будет очень сытным, благодаря мясу. Выглядит очень аппетитно! На здоровье!

Индейка в духовке.

Я вам расскажу о рецепте простого и вкусного блюда из индейки. Несмотря на простоту в приготовлении, блюдо получается праздничным и очень вкусным. Смело можете порадовать им своих гостей на какой-нибудь праздник или семейное мероприятие.

Подготовьте следующие ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — филе индейки 200 (двести) гр — брынзы 1 (одна) шт — армянского лаваша 2 (две) шт — моркови 1 (одна) шт — желтого сладкого перца 1 (один) стебель — лука порей 2 (три) стебля — сельдерея петрушка 1 (одна) шт — апельсина 8 (восемь) горошин розового перца 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла 2 (два) зубчика — чеснока 3 (три) шт — лаврового перца соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Филе индейки разделайте на тонкие и длинные куски

На сковороду налейте оливковое масло, и добавьте в него один зубчик чеснока. После чего обжарьте индейку в этом невероятно ароматном масле

Кулинарной нитью свяжите сельдерей, петрушку, порей, лавровый лист

С апельсина тонко срежьте кожицу, и добавьте ее в наш букет зелени

Отправьте букет в кипящую воду. Туда же добавьте цельную очищенную морковь, болгарский перец, и варите минут 20. После чего посолите наш невероятно ароматный бульон. Добавьте горошек розового перца. Кастрюлю обязательно накройте крышкой

Лаваш следует нарезать тонкими полосками, и подсушить его на гриле, в духовке

К лавашу налейте бульон, предварительно процедив его

Другую морковь нарежьте тонкими брусочками

И смешайте морковь с натертой брынзой и измельченным чесноком

Будем использовать кокотницы или горшочки, смотря что у вас имеется. На дно блюда вылейте бульон с лавашом, сверху кусочки индейки, и сверху мяса морковь с брынзой и чесноком

Отправьте всю эту красоту запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Словами не передать, этот изысканный вкус блюда. Как видите, простой рецепт второго блюда. Под силу даже начинающей хозяюшке! Родные и близкие оценят! На здоровье!

Телятина тушеная с карри и нутом.

Невероятная подача телятины. Такого вы еще точно не пробовали. Блюдо вьетнамской кухни! Несмотря на его популярность, готовить не сложно! Прошу вашему вниманию, простой рецепт второго блюда!

Подготовим все необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — говядины 180 (сто восемьдесят) гр — нута 500 (пятьсот) мл — кокосового молока 1 (одна) ст. ложка — пасты карри 80 (восемьдесят) гр — кешью кинза по вкусу 30 (тридцать) гр — растительного масла 1 (одна) шт — репчатого лука соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 2 (два) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

Мясо тщательно промойте и нарежьте небольшими кусочками

В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем мясо, со всех сторон, до появления румяного цвета

Чеснок и лук нарежьте мелко

Добавьте к мясу лук и чеснок. Перемешайте

После чего, к этим ингредиентам в сотейнике, добавьте карри и кокосовое молоко. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь на минимальный. Долейте еще 200 мл кипятка. Посолите, поперчите и готовьте на умеренном огне около часа

Нут лучше отварить предварительно. Если хотите, можно использовать и консервированный. Добавьте нут к мясу, и томите вместе минут пятнадцать

Орехи кешью обжарьте на сухой сковороде. Добавьте к мясу с другими вкусными ингредиентами, и томите еще пятнадцать минут. Перед подачей блюдо можно посыпать зеленью. На гарнир отлично подойдет рис, картофельное пюре. Готовьте с удовольствием из рецептов простых и вкусных блюд. Здоровья вам!

Паста черная.

Этот необычный, и такой оригинальный вид макаронных изделий — стал очень популярным в наши дни. Выглядит, скажу я вам немного странно. Но вкус — божественный!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

2 (два) зубчика — чеснока 2 (две) шт — лука 1 (одна) шт — перца чили 2 (две) шт — помидоров 1 (один) пучок — петрушки 370 (триста семьдесят) гр — кальмаров 250 (двести пятьдесят) гр — спагетти 2 (две) ст. ложки — оливкового масла соль по вкусу 200 (двести) мл — белого сухого вина черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук и чеснок мелко нарежьте

Из перца чили уберите семена, и тоже измельчите

Помидоры нарежьте мелким кубиком

Петрушку измельчите

Кальмары очистите изнутри, промойте и при помощи ножа сделайте надрезы в форме ромбика

Пасту отварите в подсоленной воде

Кальмаров обжарьте на сковороде. Затем добавьте к ним лук и чеснок. Жарьте еще минуты две. Добавьте белое вино и помидоры. Томите минуты три

Пасту откиньте на дуршлаг

Пасту добавьте к кальмарам и тщательно перемешайте. В конце посыпьте солью, перцем и петрушкой! Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!

Картофель по-французски.

Необычное такое, оригинальное блюдо! Отличный вариант для праздничного семейного ужина! Убедитесь, что рецепты простых и вкусных блюд — повсюду!

Подготовим следующие ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — картофеля 150 (сто пятьдесят) гр — лука репчатого 60 (шестьдесят) гр — майонеза 100 (сто) гр — твердого сыра 20 (двадцать) гр — сливочного масла соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Почистите картофель и нарежьте тонкими пластинами его

Форму, в которой будете запекать картофель, смажьте сливочным маслом. Не жалейте масла! Выложите в нее картофель в один слой

Нарежьте репчатый лук полукольцами, и выложите его на картофель

Смажьте ингредиенты майонезом

Повторите слой

Сверху, посыпьте тертым сыром

Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут. По правде говоря, с этим простым рецептом, можно импровизировать! И очень легко! Например: вы между слоями, можете добавить фарш (любой. Будь то говяжий, свиной, или смешать). Можете добавить в начинку куриное филе! Очень вкусно получается с беконом. А если на бекон, в слоях, вы добавите и плавленый сыр — будет очень и очень вкусно! Представьте только, эту ароматную тягучую начинку! Пальчики оближешь! Так же. смело добавляйте помидоры, болгарский перец! Вкуснятина! Побежала скорее на кухню! Будьте здоровы!

Штрули.

Штрули – немецкое блюдо, которое готовится в виде рулетиков, за основу берется пресное тесто, его необходимо раскатать тонким пластом и промазать маслом или сдобрить рубленой зеленью, после все это скручивается рулетом и нарезается, полученные «улитки» и есть штрули.

Подготовим необходимые ингредиенты:

3 (три) шт — картофеля 400 (четыреста) гр — курицы 1 (одна) шт — лука 4 (четыре) шт — шампиньонов 1 (одна) шт — моркови 2 (два) зубчика — чеснока половина стакана — воды 1 (одна) шт — яиц 1 (один) ст — муки 6 (шесть) штук — зеленого лука половина пучка — укропа соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления: