Рецепты простых блюд: 10 вкусных и проверенных рецептов из продуктов, которые есть в каждом доме

Простота в приготовлении какого — либо блюда — немаловажная часть этого приятного процесса. Ведь порой бывает, что начинающая хозяюшка хочет порадовать семью чем — то вкусненьким. И тогда на помощь приходят рецепты простых и вкусных блюд!
Рецепты простых блюд: Жульен из курицы
Очень популярная закуска. Приготовить это блюдо не сложно, а также можно украсить им и праздничный стол! Равнодушных точно не останется. А подруги у вас точно попросят этот простой рецепт второго блюда!
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — пармезана
- 200 (двести) гр — куриной грудки
- 100 (сто) гр — грибов
- 100 (сто) мл — сливок
- щепотка соли
- щепотка смеси перцев
- 1 (одна) с. ложка — муки
- 1 (одна) шт — лука
- 20 (двадцать) гр — растительного масла
Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:
- Куриную грудку отварите в подсоленной воде. Добавьте зелени, когда будете варить мясо, так оно будет ароматнее
- Лук мелко нарежьте
- И обжарьте его на растительном масле в сковороде
- Грибы промойте тщательно, отварите немного, нарежьте произвольными кусочками и добавьте к луку на сковороду, обжаривайте
- Отварили филе куриное, и нарежьте его мелкими кусочками и отправьте на сковороду, обжариваться с луком и грибами
- Муку разведите в сливках, добавьте к мясу и тушите минут пять
- Затем, разложите наше блюдо по горшочкам
- Сыр натрите и посыпьте им блюдо в горшочках, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, ждите, пока сыр расплавится полностью! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Котлеты из овощей.
Котлетки получаются невероятно нежными, вкусными, и главное — полезными! Рецепты простых и вкусных блюд можно найти без труда. Ведь сейчас, именно простота в приготовлении очень важна. А такие котлетки понравятся не только взрослым, но и деткам!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 2 (две) шт — картофеля
- 1 (одна) шт — кабачков
- 1 (одна) шт — помидоров
- 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
- 1 (одна) шт — лука
- щепотка соли
- щепотка перца горошком
- 1 (одна) шт — яйца
- 3 (три) ст. ложки — муки
Рецепт приготовления:
- Кабачки очистите от кожуры
- Картофель очистите от кожуры
- Помидоры натрите на крупной терке
- Картофель и кабачки тоже следует натереть на крупной терке
- Лук нарежьте полукольцами
- Выложите натертые овощи в посуду. Посолите, поперчите и добавьте яйцо. Перемешайте. Затем, добавьте муку. Вновь перемешайте и начнем формировать котлетки
- Обжаривайте вкусные и невероятно нежные котлетки на оливковом масле с обеих сторон минут по пять. Приятного аппетита! Будьте здоровы!
Жареный рис с фасолью и грибами.
Невероятно простой рецепт второго блюда, но при этом очень вкусно и сытно получается! Выглядит обед очень аппетитно! Обязательно возьмите рецептик себе на заметку!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 100 (сто) гр — зеленой фасоли
- 1/2 стакана — риса
- 100 (сто) гр — грибов
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (один) зубчик — чеснока
- перец чили
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:
- Рис тщательно промойте, в нескольких водах. Отварите его до готовности
- Лук нарежьте полукольцами
- Чеснок и чили нужно измельчить. И обжарить на сковороде с растительным маслом
- Грибы нарежьте пластинами. Берите шампиньоны или шиитаке
- Фасоль нарежьте на части
- К луку добавьте фасоль и грибы, обжаривайте до готовности
- После чего ко всем ингредиентам на сковороде добавьте рис, и постоянно помешивая обжаривайте до появления золотистого приятного цвета. В самом конце приготовления добавьте соевый соус и перец. Вот вам пожалуйста, простой рецепт второго блюда. Очень полезно, оригинально, а главное — вкусно! Выглядит блюдо аппетитно! Так и хочется скорее отведать этих ярких красок! Будьте здоровы!
Жаркое и курицы с горчицей, лимоном и розмарином.
Рецепт простого и вкусного блюда. Для его приготовления можно использовать не только куриные ножки, но и любые другие части птицы. Курочка выглядит аппетитной!
Нам потребуются следующие ингредиенты:
- 2.2 кг — куриных ножек
- 60 (шестьдесят) мл — оливкового масла
- 80 (восемьдесят) мл — горчицы (обычной)
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 80 (восемьдесят) мл — лимонного сока
- 1 (одна) ч. ложка — цедры
- 1 (одна) ст. ложка — розмарина
- петрушка по желанию
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- В чашу блендера выложите: оливковое масло, горчицу, чеснок, цедру, лимонный сок, сушеный розмарин, и петрушку. Взбейте все до однородной массы. Затем, посолите и поперчите
- Куриные ножки выложите в форму для запекания. Залейте их нашим маринадом и перемешайте ножки, чтобы каждый кусочек пропитался. Накройте и уберите в холодильник на одну ночь
- Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 50 минут, до появления румяной корочки. Подавать курочку можно с картофельным пюре, или запечь картошку в духовке, с рисом, с макаронными изделиями. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Рецепты простых блюд: Свинина с фасолью и грибами в соевом соусе.
Очень вкусный и сытный ужин. Мясо отлично сочетается с зеленой фасолью. А грибы придают блюду особый аромат и вкус. Обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт второго блюда.
Подготовьте все необходимые ингредиенты:
- 200 (двести) гр — свинины
- 100 (сто) гр — спаржевой фасоли
- 120 (сто двадцать) гр — лука
- 150 (сто пятьдесят) гр — грибов
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:
- Свинину нарежьте тонким кусочками
- Посолите и поперчите по вкусу
- Обжарьте мясо на растительном масле на сковороде. И переложите в посуду
- Лук нарежьте мелко и обжарьте на той же сковороде
- Чеснок измельчите и добавьте к луку, обжариваться
- Грибы нарежьте пластинками и тоже обжаривайте с луком и чесноком
- Фасоль промойте и добавьте в сковороду к другим ингредиентам. Обжаривайте пару минут
- После чего добавьте соевый соус, воду, положите мясо в сковороду, посолите, поперчите. И тушите до полной готовности блюда. Невероятно простой рецепт второго блюда. На гарнир можно подать рис или картофельное пюре. А также, можно и как теплый салат, который и так будет очень сытным, благодаря мясу. Выглядит очень аппетитно! На здоровье!
Индейка в духовке.
Я вам расскажу о рецепте простого и вкусного блюда из индейки. Несмотря на простоту в приготовлении, блюдо получается праздничным и очень вкусным. Смело можете порадовать им своих гостей на какой-нибудь праздник или семейное мероприятие.
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — филе индейки
- 200 (двести) гр — брынзы
- 1 (одна) шт — армянского лаваша
- 2 (две) шт — моркови
- 1 (одна) шт — желтого сладкого перца
- 1 (один) стебель — лука порей
- 2 (три) стебля — сельдерея
- петрушка
- 1 (одна) шт — апельсина
- 8 (восемь) горошин розового перца
- 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 3 (три) шт — лаврового перца
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Филе индейки разделайте на тонкие и длинные куски
- На сковороду налейте оливковое масло, и добавьте в него один зубчик чеснока. После чего обжарьте индейку в этом невероятно ароматном масле
- Кулинарной нитью свяжите сельдерей, петрушку, порей, лавровый лист
- С апельсина тонко срежьте кожицу, и добавьте ее в наш букет зелени
- Отправьте букет в кипящую воду. Туда же добавьте цельную очищенную морковь, болгарский перец, и варите минут 20. После чего посолите наш невероятно ароматный бульон. Добавьте горошек розового перца. Кастрюлю обязательно накройте крышкой
- Лаваш следует нарезать тонкими полосками, и подсушить его на гриле, в духовке
- К лавашу налейте бульон, предварительно процедив его
- Другую морковь нарежьте тонкими брусочками
- И смешайте морковь с натертой брынзой и измельченным чесноком
- Будем использовать кокотницы или горшочки, смотря что у вас имеется. На дно блюда вылейте бульон с лавашом, сверху кусочки индейки, и сверху мяса морковь с брынзой и чесноком
- Отправьте всю эту красоту запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Словами не передать, этот изысканный вкус блюда. Как видите, простой рецепт второго блюда. Под силу даже начинающей хозяюшке! Родные и близкие оценят! На здоровье!
Телятина тушеная с карри и нутом.
Невероятная подача телятины. Такого вы еще точно не пробовали. Блюдо вьетнамской кухни! Несмотря на его популярность, готовить не сложно! Прошу вашему вниманию, простой рецепт второго блюда!
Подготовим все необходимые ингредиенты:
- 1 (один) кг — говядины
- 180 (сто восемьдесят) гр — нута
- 500 (пятьсот) мл — кокосового молока
- 1 (одна) ст. ложка — пасты карри
- 80 (восемьдесят) гр — кешью
- кинза по вкусу
- 30 (тридцать) гр — растительного масла
- 1 (одна) шт — репчатого лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 2 (два) зубчика — чеснока
Рецепт приготовления:
- Мясо тщательно промойте и нарежьте небольшими кусочками
- В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем мясо, со всех сторон, до появления румяного цвета
- Чеснок и лук нарежьте мелко
- Добавьте к мясу лук и чеснок. Перемешайте
- После чего, к этим ингредиентам в сотейнике, добавьте карри и кокосовое молоко. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь на минимальный. Долейте еще 200 мл кипятка. Посолите, поперчите и готовьте на умеренном огне около часа
- Нут лучше отварить предварительно. Если хотите, можно использовать и консервированный. Добавьте нут к мясу, и томите вместе минут пятнадцать
- Орехи кешью обжарьте на сухой сковороде. Добавьте к мясу с другими вкусными ингредиентами, и томите еще пятнадцать минут. Перед подачей блюдо можно посыпать зеленью. На гарнир отлично подойдет рис, картофельное пюре. Готовьте с удовольствием из рецептов простых и вкусных блюд. Здоровья вам!
Паста черная.
Этот необычный, и такой оригинальный вид макаронных изделий — стал очень популярным в наши дни. Выглядит, скажу я вам немного странно. Но вкус — божественный!
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 2 (две) шт — лука
- 1 (одна) шт — перца чили
- 2 (две) шт — помидоров
- 1 (один) пучок — петрушки
- 370 (триста семьдесят) гр — кальмаров
- 250 (двести пятьдесят) гр — спагетти
- 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
- соль по вкусу
- 200 (двести) мл — белого сухого вина
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук и чеснок мелко нарежьте
- Из перца чили уберите семена, и тоже измельчите
- Помидоры нарежьте мелким кубиком
- Петрушку измельчите
- Кальмары очистите изнутри, промойте и при помощи ножа сделайте надрезы в форме ромбика
- Пасту отварите в подсоленной воде
- Кальмаров обжарьте на сковороде. Затем добавьте к ним лук и чеснок. Жарьте еще минуты две. Добавьте белое вино и помидоры. Томите минуты три
- Пасту откиньте на дуршлаг
- Пасту добавьте к кальмарам и тщательно перемешайте. В конце посыпьте солью, перцем и петрушкой! Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!
Картофель по-французски.
Необычное такое, оригинальное блюдо! Отличный вариант для праздничного семейного ужина! Убедитесь, что рецепты простых и вкусных блюд — повсюду!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — картофеля
- 150 (сто пятьдесят) гр — лука репчатого
- 60 (шестьдесят) гр — майонеза
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 20 (двадцать) гр — сливочного масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Почистите картофель и нарежьте тонкими пластинами его
- Форму, в которой будете запекать картофель, смажьте сливочным маслом. Не жалейте масла! Выложите в нее картофель в один слой
- Нарежьте репчатый лук полукольцами, и выложите его на картофель
- Смажьте ингредиенты майонезом
- Повторите слой
- Сверху, посыпьте тертым сыром
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут. По правде говоря, с этим простым рецептом, можно импровизировать! И очень легко! Например: вы между слоями, можете добавить фарш (любой. Будь то говяжий, свиной, или смешать). Можете добавить в начинку куриное филе! Очень вкусно получается с беконом. А если на бекон, в слоях, вы добавите и плавленый сыр — будет очень и очень вкусно! Представьте только, эту ароматную тягучую начинку! Пальчики оближешь! Так же. смело добавляйте помидоры, болгарский перец! Вкуснятина! Побежала скорее на кухню! Будьте здоровы!
Штрули.
Штрули – немецкое блюдо, которое готовится в виде рулетиков, за основу берется пресное тесто, его необходимо раскатать тонким пластом и промазать маслом или сдобрить рубленой зеленью, после все это скручивается рулетом и нарезается, полученные «улитки» и есть штрули.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 3 (три) шт — картофеля
- 400 (четыреста) гр — курицы
- 1 (одна) шт — лука
- 4 (четыре) шт — шампиньонов
- 1 (одна) шт — моркови
- 2 (два) зубчика — чеснока
- половина стакана — воды
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (один) ст — муки
- 6 (шесть) штук — зеленого лука
- половина пучка — укропа
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- В посуду налейте воды, добавьте яйцо, муку. И замесите тесто (как на вареники)
- Заверните тесто в пищевую пленку и дайте ему отдохнуть 20 минут
- Я взяла куриные голени. Промойте их тщательно
- Овощи нарежьте крупно, в том числе и грибы
- Голени поджарьте на сковороде с растительным маслом
- Затем к ним же добавьте овощи. Обжарьте минут 7 до появления румяной корочки
- Затем влейте на сковороду теплую воду. Так, чтобы покрыла содержимое. Поперчите и посолите. Добавьте чеснок и тушите тридцать минут
- Тесто раскатайте в тонкий пласт и посыпьте рубленной зеленью
- Скрутите из теста рулет и нарежьте на широкие куски
- Добавьте штрули в бульон к овощам и мясу и томите 20 минут. Пожалуйста вам, рецепт простого и вкусного блюда! На здоровье!
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