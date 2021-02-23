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Рецепты простых блюд: 10 вкусных и проверенных рецептов из продуктов, которые есть в каждом доме

Простота в приготовлении какого — либо блюда — немаловажная часть этого приятного процесса. Ведь порой бывает, что начинающая хозяюшка хочет порадовать семью чем — то вкусненьким. И тогда на помощь приходят рецепты простых и вкусных блюд!

Рецепты простых блюд: Жульен из курицы

Очень популярная закуска. Приготовить это блюдо не сложно, а также можно украсить им и праздничный стол! Равнодушных точно не останется. А подруги у вас точно попросят этот простой рецепт второго блюда!

Рецепты простых блюд

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — пармезана
  2. 200 (двести) гр — куриной грудки
  3. 100 (сто) гр — грибов
  4. 100 (сто) мл — сливок
  5. щепотка соли
  6. щепотка смеси перцев
  7. 1 (одна) с. ложка — муки
  8. 1 (одна) шт — лука
  9. 20 (двадцать) гр — растительного масла

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

  • Куриную грудку отварите в подсоленной воде. Добавьте зелени, когда будете варить мясо, так оно будет ароматнее
  • Лук мелко нарежьте
  • И обжарьте его на растительном масле в сковороде
  • Грибы промойте тщательно, отварите немного, нарежьте произвольными кусочками и добавьте к луку на сковороду, обжаривайте
  • Отварили филе куриное, и нарежьте его мелкими кусочками и отправьте на сковороду, обжариваться с луком и грибами
  • Муку разведите в сливках, добавьте к мясу и тушите минут пять
  • Затем, разложите наше блюдо по горшочкам
  • Сыр натрите и посыпьте им блюдо в горшочках, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, ждите, пока сыр расплавится полностью!
    Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Котлеты из овощей.

Котлетки получаются невероятно нежными, вкусными, и главное — полезными! Рецепты простых и вкусных блюд можно найти без труда. Ведь сейчас, именно простота в приготовлении очень важна. А такие котлетки понравятся не только взрослым, но и деткам!

Рецепты простых блюд

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — картофеля
  2. 1 (одна) шт — кабачков
  3. 1 (одна) шт — помидоров
  4. 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
  5. 1 (одна) шт — лука
  6. щепотка соли
  7. щепотка перца горошком
  8. 1 (одна) шт — яйца
  9. 3 (три) ст. ложки — муки

Рецепт приготовления:

  • Кабачки очистите от кожуры
  • Картофель очистите от кожуры
  • Помидоры натрите на крупной терке
  • Картофель и кабачки тоже следует натереть на крупной терке
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Выложите натертые овощи в посуду. Посолите, поперчите и добавьте яйцо. Перемешайте. Затем, добавьте муку. Вновь перемешайте и начнем формировать котлетки
  • Обжаривайте вкусные и невероятно нежные котлетки на оливковом масле с обеих сторон минут по пять. Приятного аппетита! Будьте здоровы!

Жареный рис с фасолью и грибами.

Невероятно простой рецепт второго блюда, но при этом очень вкусно и сытно получается! Выглядит обед очень аппетитно! Обязательно возьмите рецептик себе на заметку!

Рецепты простых блюд

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — зеленой фасоли
  2. 1/2 стакана — риса
  3. 100 (сто) гр — грибов
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 1 (один) зубчик — чеснока
  6. перец чили
  7. 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
  8. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

  • Рис тщательно промойте, в нескольких водах. Отварите его до готовности
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Чеснок и чили нужно измельчить. И обжарить на сковороде с растительным маслом
  • Грибы нарежьте пластинами. Берите шампиньоны или шиитаке
  • Фасоль нарежьте на части
  • К луку добавьте фасоль и грибы, обжаривайте до готовности
  • После чего ко всем ингредиентам на сковороде добавьте рис, и постоянно помешивая обжаривайте до появления золотистого приятного цвета. В самом конце приготовления добавьте соевый соус и перец. Вот вам пожалуйста, простой рецепт второго блюда. Очень полезно, оригинально, а главное — вкусно! Выглядит блюдо аппетитно! Так и хочется скорее отведать этих ярких красок! Будьте здоровы!

Жаркое и курицы с горчицей, лимоном и розмарином.

Рецепт простого и вкусного блюда. Для его приготовления можно использовать не только куриные ножки, но и любые другие части птицы. Курочка выглядит аппетитной!

Рецепты простых блюд

Нам потребуются следующие ингредиенты:

  1. 2.2 кг — куриных ножек
  2. 60 (шестьдесят) мл — оливкового масла
  3. 80 (восемьдесят) мл — горчицы (обычной)
  4. 1 (один) зубчик — чеснока
  5. 80 (восемьдесят) мл — лимонного сока
  6. 1 (одна) ч. ложка — цедры
  7. 1 (одна) ст. ложка — розмарина
  8. петрушка по желанию
  9. соль по вкусу
  10. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В чашу блендера выложите: оливковое масло, горчицу, чеснок, цедру, лимонный сок, сушеный розмарин, и петрушку. Взбейте все до однородной массы. Затем, посолите и поперчите
  • Куриные ножки выложите в форму для запекания. Залейте их нашим маринадом и перемешайте ножки, чтобы каждый кусочек пропитался. Накройте и уберите в холодильник на одну ночь
  • Отправьте наше блюдо в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 50 минут, до появления румяной корочки. Подавать курочку можно с картофельным пюре, или запечь картошку в духовке, с рисом, с макаронными изделиями. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Рецепты простых блюд: Свинина с фасолью и грибами в соевом соусе.

Очень вкусный и сытный ужин. Мясо отлично сочетается с зеленой фасолью. А грибы придают блюду особый аромат и вкус. Обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт второго блюда.

Рецепты простых блюд

Подготовьте все необходимые ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — свинины
  2. 100 (сто) гр — спаржевой фасоли
  3. 120 (сто двадцать) гр — лука
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — грибов
  5. 2 (два) зубчика — чеснока
  6. 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса
  7. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления простого и вкусного блюда:

  • Свинину нарежьте тонким кусочками
  • Посолите и поперчите по вкусу
  • Обжарьте мясо на растительном масле на сковороде. И переложите в посуду
  • Лук нарежьте мелко и обжарьте на той же сковороде
  • Чеснок измельчите и добавьте к луку, обжариваться
  • Грибы нарежьте пластинками и тоже обжаривайте с луком и чесноком
  • Фасоль промойте и добавьте в сковороду к другим ингредиентам. Обжаривайте пару минут
  • После чего добавьте соевый соус, воду, положите мясо в сковороду, посолите, поперчите. И тушите до полной готовности блюда. Невероятно простой рецепт второго блюда. На гарнир можно подать рис или картофельное пюре. А также, можно и как теплый салат, который и так будет очень сытным, благодаря мясу. Выглядит очень аппетитно! На здоровье!

Индейка в духовке.

Я вам расскажу о рецепте простого и вкусного блюда из индейки. Несмотря на простоту в приготовлении, блюдо получается праздничным и очень вкусным. Смело можете порадовать им своих гостей на какой-нибудь праздник или семейное мероприятие.

Рецепты простых блюд

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — филе индейки
  2. 200 (двести) гр — брынзы
  3. 1 (одна) шт — армянского лаваша
  4. 2 (две) шт — моркови
  5. 1 (одна) шт — желтого сладкого перца
  6. 1 (один) стебель — лука порей
  7. 2 (три) стебля — сельдерея
  8. петрушка
  9. 1 (одна) шт — апельсина
  10. 8 (восемь) горошин розового перца
  11. 1 (одна) ст. ложка — оливкового масла
  12. 2 (два) зубчика — чеснока
  13. 3 (три) шт — лаврового перца
  14. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Филе индейки разделайте на тонкие и длинные куски
  • На сковороду налейте оливковое масло, и добавьте в него один зубчик чеснока. После чего обжарьте индейку в этом невероятно ароматном масле
  • Кулинарной нитью свяжите сельдерей, петрушку, порей, лавровый лист
  • С апельсина тонко срежьте кожицу, и добавьте ее в наш букет зелени
  • Отправьте букет в кипящую воду. Туда же добавьте цельную очищенную морковь, болгарский перец, и варите минут 20. После чего посолите наш невероятно ароматный бульон. Добавьте горошек розового перца. Кастрюлю обязательно накройте крышкой
  • Лаваш следует нарезать тонкими полосками, и подсушить его на гриле, в духовке
  • К лавашу налейте бульон, предварительно процедив его
  • Другую морковь нарежьте тонкими брусочками
  • И смешайте морковь с натертой брынзой и измельченным чесноком
  • Будем использовать кокотницы или горшочки, смотря что у вас имеется. На дно блюда вылейте бульон с лавашом, сверху кусочки индейки, и сверху мяса морковь с брынзой и чесноком
  • Отправьте всю эту красоту запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Словами не передать, этот изысканный вкус блюда. Как видите, простой рецепт второго блюда. Под силу даже начинающей хозяюшке! Родные и близкие оценят! На здоровье!

Телятина тушеная с карри и нутом.

Невероятная подача телятины. Такого вы еще точно не пробовали. Блюдо вьетнамской кухни! Несмотря на его популярность, готовить не сложно! Прошу вашему вниманию, простой рецепт второго блюда!

Рецепты простых блюд

Подготовим все необходимые ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — говядины
  2. 180 (сто восемьдесят) гр — нута
  3. 500 (пятьсот) мл — кокосового молока
  4. 1 (одна) ст. ложка — пасты карри
  5. 80 (восемьдесят) гр — кешью
  6. кинза по вкусу
  7. 30 (тридцать) гр — растительного масла
  8. 1 (одна) шт — репчатого лука
  9. соль по вкусу
  10. черный молотый перец по вкусу
  11. 2 (два) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

  • Мясо тщательно промойте и нарежьте небольшими кусочками
  • В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем мясо, со всех сторон, до появления румяного цвета
  • Чеснок и лук нарежьте мелко
  • Добавьте к мясу лук и чеснок. Перемешайте
  • После чего, к этим ингредиентам в сотейнике, добавьте карри и кокосовое молоко. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь на минимальный. Долейте еще 200 мл кипятка. Посолите, поперчите и готовьте на умеренном огне около часа
  • Нут лучше отварить предварительно. Если хотите, можно использовать и консервированный. Добавьте нут к мясу, и томите вместе минут пятнадцать
  • Орехи кешью обжарьте на сухой сковороде. Добавьте к мясу с другими вкусными ингредиентами, и томите еще пятнадцать минут. Перед подачей блюдо можно посыпать зеленью. На гарнир отлично подойдет рис, картофельное пюре. Готовьте с удовольствием из рецептов простых и вкусных блюд. Здоровья вам!

Паста черная.

Этот необычный, и такой оригинальный вид макаронных изделий — стал очень популярным в наши дни. Выглядит, скажу я вам немного странно. Но вкус — божественный!

Рецепты простых блюд

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. 2 (два) зубчика — чеснока
  2. 2 (две) шт — лука
  3. 1 (одна) шт — перца чили
  4. 2 (две) шт — помидоров
  5. 1 (один) пучок — петрушки
  6. 370 (триста семьдесят) гр — кальмаров
  7. 250 (двести пятьдесят) гр — спагетти
  8. 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
  9. соль по вкусу
  10. 200 (двести) мл — белого сухого вина
  11. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Лук и чеснок мелко нарежьте
  • Из перца чили уберите семена, и тоже измельчите
  • Помидоры нарежьте мелким кубиком
  • Петрушку измельчите
  • Кальмары очистите изнутри, промойте и при помощи ножа сделайте надрезы в форме ромбика
  • Пасту отварите в подсоленной воде
  • Кальмаров обжарьте на сковороде. Затем добавьте к ним лук и чеснок. Жарьте еще минуты две. Добавьте белое вино и помидоры. Томите минуты три
  • Пасту откиньте на дуршлаг
  • Пасту добавьте к кальмарам и тщательно перемешайте. В конце посыпьте солью, перцем и петрушкой! Наслаждайтесь этим изысканным блюдом! На здоровье!

Картофель по-французски.

Необычное такое, оригинальное блюдо! Отличный вариант для праздничного семейного ужина! Убедитесь, что рецепты простых и вкусных блюд — повсюду!

Рецепты простых блюд

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — картофеля
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — лука репчатого
  3. 60 (шестьдесят) гр — майонеза
  4. 100 (сто) гр — твердого сыра
  5. 20 (двадцать) гр — сливочного масла
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Почистите картофель и нарежьте тонкими пластинами его
  • Форму, в которой будете запекать картофель, смажьте сливочным маслом. Не жалейте масла! Выложите в нее картофель в один слой
  • Нарежьте репчатый лук полукольцами, и выложите его на картофель
  • Смажьте ингредиенты майонезом
  • Повторите слой
  • Сверху, посыпьте тертым сыром
  • Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут. По правде говоря, с этим простым рецептом, можно импровизировать! И очень легко! Например: вы между слоями, можете добавить фарш (любой. Будь то говяжий, свиной, или смешать). Можете добавить в начинку куриное филе! Очень вкусно получается с беконом. А если на бекон, в слоях, вы добавите и плавленый сыр — будет очень и очень вкусно! Представьте только, эту ароматную тягучую начинку! Пальчики оближешь! Так же. смело добавляйте помидоры, болгарский перец! Вкуснятина! Побежала скорее на кухню! Будьте здоровы!

Штрули.

Штрули – немецкое блюдо, которое готовится в виде рулетиков, за основу берется пресное тесто, его необходимо раскатать тонким пластом и промазать маслом или сдобрить рубленой зеленью, после все это скручивается рулетом и нарезается, полученные «улитки» и есть штрули.

 

Рецепты простых блюд

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — картофеля
  2. 400 (четыреста) гр — курицы
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 4 (четыре) шт — шампиньонов
  5. 1 (одна) шт — моркови
  6. 2 (два) зубчика — чеснока
  7. половина стакана — воды
  8. 1 (одна) шт — яиц
  9. 1 (один) ст — муки
  10. 6 (шесть) штук — зеленого лука
  11. половина пучка — укропа
  12. соль по вкусу
  13. черный молотый перец по вкусу
  14. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • В посуду налейте воды, добавьте яйцо, муку. И замесите тесто (как на вареники)
  • Заверните тесто в пищевую пленку и дайте ему отдохнуть 20 минут
  • Я взяла куриные голени. Промойте их тщательно
  • Овощи нарежьте крупно, в том числе и грибы
  • Голени поджарьте на сковороде с растительным маслом
  • Затем к ним же добавьте овощи. Обжарьте минут 7 до появления румяной корочки
  • Затем влейте на сковороду теплую воду. Так, чтобы покрыла содержимое. Поперчите и посолите. Добавьте чеснок и тушите тридцать минут
  • Тесто раскатайте в тонкий пласт и посыпьте рубленной зеленью
  • Скрутите из теста рулет и нарежьте на широкие куски
  • Добавьте штрули в бульон к овощам и мясу и томите 20 минут. Пожалуйста вам, рецепт простого и вкусного блюда! На здоровье!
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