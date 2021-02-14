Скатерть-Самобранка

5 309 подписчиков

Вкусный завтрак за 15 минут: из самых простых ингредиентов – не просто вкусно, а очень вкусно

Вкусный завтрак за 15 минут! Предлагаем приготовить сегодня для своей семьи неимоверно вкусный завтрак из самых простых ингредиентов. Как видите, готовится он очень быстро, а в результате получаем вкуснейшее блюдо. Да и продукты то нужны самые доступные и обычные.

Вкусный завтрак за 15 минут: ингредиенты

  • стакан кефира с жирностью 3,2%
  • два яйца

Вкусный завтрак за 15 минут

  • неполный стакан сахарного песка + сахар для обвалки
  • один пакетик ванильного сахара
  • половина стакана растительного масла
  • щепотка соли
  • три с половиной стакана муки
  • полторы чайные ложки разрыхлителя
  • растительное масло – для жарки

Вкусный завтрак за 15 минут: простой рецепт

  • В глубокую миску влить необходимое количество кефира.

Вкусный завтрак за 15 минут

  • Вбить туда же яйца.
  • Всыпать сахарный песок и ванильный сахар.
  • Все хорошенечко перемешать вечиком.
  • Затем влить в ту же миску растительное масло и вновь перемешать.
  • Смешать в отдельной емкости муку с разрыхлителем и порционно добавлять к перемешанной массе. Добавляя по порциям, все время перемешивать ложечкой.

Вкусный завтрак за 15 минут: из самых простых ингредиентов – не просто вкусно, а очень вкусно

  • Замесить тесто руками. Тесто должно получится очень нежное и упругое.
  • Затем из теста сформировать формочки в виде «пальчиков» или же скатать шарики.
  • В глубокую сковороду влить растительное масло и хорошо подогреть его.
  • Отправить «пальчики» или шарики в сковороду.
  • Обжаривать нужно со всех сторон на мелком огне до получения золотистой корочки.
  • Снять «пальчики» со сковороды и переложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
  • После по желанию можно обвалять в сахаре.

Вот и приготовили вкусный завтрак из простых ингредиентов. Как видите приготовление заняло не больше 15 минут.

Вкусный завтрак за 15 минут: из самых простых ингредиентов – не просто вкусно, а очень вкусно

Переложите горячие, вкусные «пальчики» или шарики на красивую тарелочку и подайте к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.

Ароматная, хрустящая, румяная выпечка еще вкуснее с пылу с жару. Так что, поторапливайтесь!

Вкусный завтрак за 15 минут: готов

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх