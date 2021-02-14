Вкусный завтрак за 15 минут: из самых простых ингредиентов – не просто вкусно, а очень вкусно

Вкусный завтрак за 15 минут! Предлагаем приготовить сегодня для своей семьи неимоверно вкусный завтрак из самых простых ингредиентов. Как видите, готовится он очень быстро, а в результате получаем вкуснейшее блюдо. Да и продукты то нужны самые доступные и обычные.
Вкусный завтрак за 15 минут: ингредиенты
- стакан кефира с жирностью 3,2%
- два яйца
- неполный стакан сахарного песка + сахар для обвалки
- один пакетик ванильного сахара
- половина стакана растительного масла
- щепотка соли
- три с половиной стакана муки
- полторы чайные ложки разрыхлителя
- растительное масло – для жарки
Вкусный завтрак за 15 минут: простой рецепт
- В глубокую миску влить необходимое количество кефира.
- Вбить туда же яйца.
- Всыпать сахарный песок и ванильный сахар.
- Все хорошенечко перемешать вечиком.
- Затем влить в ту же миску растительное масло и вновь перемешать.
- Смешать в отдельной емкости муку с разрыхлителем и порционно добавлять к перемешанной массе. Добавляя по порциям, все время перемешивать ложечкой.
- Замесить тесто руками. Тесто должно получится очень нежное и упругое.
- Затем из теста сформировать формочки в виде «пальчиков» или же скатать шарики.
- В глубокую сковороду влить растительное масло и хорошо подогреть его.
- Отправить «пальчики» или шарики в сковороду.
- Обжаривать нужно со всех сторон на мелком огне до получения золотистой корочки.
- Снять «пальчики» со сковороды и переложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
- После по желанию можно обвалять в сахаре.
Вот и приготовили вкусный завтрак из простых ингредиентов. Как видите приготовление заняло не больше 15 минут.
Переложите горячие, вкусные «пальчики» или шарики на красивую тарелочку и подайте к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.
Ароматная, хрустящая, румяная выпечка еще вкуснее с пылу с жару. Так что, поторапливайтесь!
Вкусный завтрак за 15 минут: готов
Приятного аппетита!
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