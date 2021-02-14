Вкусный завтрак за 15 минут: из самых простых ингредиентов – не просто вкусно, а очень вкусно

Вкусный завтрак за 15 минут! Предлагаем приготовить сегодня для своей семьи неимоверно вкусный завтрак из самых простых ингредиентов. Как видите, готовится он очень быстро, а в результате получаем вкуснейшее блюдо. Да и продукты то нужны самые доступные и обычные.

Вкусный завтрак за 15 минут: ингредиенты

стакан кефира с жирностью 3,2%

два яйца

неполный стакан сахарного песка + сахар для обвалки

один пакетик ванильного сахара

половина стакана растительного масла

щепотка соли

три с половиной стакана муки

полторы чайные ложки разрыхлителя

растительное масло – для жарки

Вкусный завтрак за 15 минут: простой рецепт

В глубокую миску влить необходимое количество кефира.

Вбить туда же яйца.

Всыпать сахарный песок и ванильный сахар.

Все хорошенечко перемешать вечиком.

Затем влить в ту же миску растительное масло и вновь перемешать.

Смешать в отдельной емкости муку с разрыхлителем и порционно добавлять к перемешанной массе. Добавляя по порциям, все время перемешивать ложечкой.

Замесить тесто руками. Тесто должно получится очень нежное и упругое.

Затем из теста сформировать формочки в виде «пальчиков» или же скатать шарики.

В глубокую сковороду влить растительное масло и хорошо подогреть его.

Отправить «пальчики» или шарики в сковороду.

Обжаривать нужно со всех сторон на мелком огне до получения золотистой корочки.

Снять «пальчики» со сковороды и переложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

После по желанию можно обвалять в сахаре.

Вот и приготовили вкусный завтрак из простых ингредиентов. Как видите приготовление заняло не больше 15 минут.

Переложите горячие, вкусные «пальчики» или шарики на красивую тарелочку и подайте к столу со свежезаваренным чаем или же кофе.

Ароматная, хрустящая, румяная выпечка еще вкуснее с пылу с жару. Так что, поторапливайтесь!

Вкусный завтрак за 15 минут: готов

Приятного аппетита!