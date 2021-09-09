Рецепт сочной куриной грудки. Муж научил готовить правильно, а я и не знала, что так можно

Не все хозяйки любят готовить куриную грудку – это мясо может получаться сухим и жестким. Но если вы будете использовать мой рецепт, у вас получится сочное и нежное мясо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 2 шт;

соль, перец, специи, паприка;

томат, 1 шт;

сыр, 70 г;

сливочное масло, 30 г;

половина пекинской капусты;

зелень;

хлеб, 2 ломтика;

соевый соус, 2 ст.л;

сметана и майонез по 2 ст.л;

чеснок, 2 зубчика.

Процесс приготовления

Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и делаем глубокие надрезы по всей поверхности.

Солим, смазываем всеми специями и оставляем мариноваться.

Томат режем кружочками, сыр часть – ломтиками.

Сливочное масло режем пластинами.

Фила выкладываем в форму, сверху кладем кружочки помидор, ломтики сыра и масла, накрываем второй частью филе. По верху также делаем надрезы.

В растительном масле смешиваем соль с ароматными травами и специями по вкусу и смазываем этим соусом мясо сверху.

Выпекаем при 200 градусах около 25 минут.

Остальной сыр трем на терке и посыпаем мясо, отправляем допекаться еще на 5 минут.

У хлеба отрезаем корочки и режем мякиш кубиками.

Обжариваем на растительном масле до румяности.

Пекинскую капусту режем, смешиваем с дольками помидор и зеленью.

В салат добавляем остывшие сухарики.

Сметану смешиваем с майонезом и измельченным чесноком, заправляем салат и вливаем соевый соус.

Подаем ломтики мяса с салатом к столу. Ужин получается очень сытным, вкусным и необычным.