Рецепт сочной куриной грудки. Муж научил готовить правильно, а я и не знала, что так можно

Не все хозяйки любят готовить куриную грудку – это мясо может получаться сухим и жестким. Но если вы будете использовать мой рецепт, у вас получится сочное и нежное мясо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 2 шт;
- соль, перец, специи, паприка;
- томат, 1 шт;
- сыр, 70 г;
- сливочное масло, 30 г;
- половина пекинской капусты;
- зелень;
- хлеб, 2 ломтика;
- соевый соус, 2 ст.л;
- сметана и майонез по 2 ст.л;
- чеснок, 2 зубчика.
Процесс приготовления
Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и делаем глубокие надрезы по всей поверхности.
Солим, смазываем всеми специями и оставляем мариноваться.
Томат режем кружочками, сыр часть – ломтиками.
Сливочное масло режем пластинами.
Фила выкладываем в форму, сверху кладем кружочки помидор, ломтики сыра и масла, накрываем второй частью филе. По верху также делаем надрезы.
В растительном масле смешиваем соль с ароматными травами и специями по вкусу и смазываем этим соусом мясо сверху.
Выпекаем при 200 градусах около 25 минут.
Остальной сыр трем на терке и посыпаем мясо, отправляем допекаться еще на 5 минут.
У хлеба отрезаем корочки и режем мякиш кубиками.
Обжариваем на растительном масле до румяности.
Пекинскую капусту режем, смешиваем с дольками помидор и зеленью.
В салат добавляем остывшие сухарики.
Сметану смешиваем с майонезом и измельченным чесноком, заправляем салат и вливаем соевый соус.
Подаем ломтики мяса с салатом к столу. Ужин получается очень сытным, вкусным и необычным.
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