Печенье «Все по два». Все перемешиваю ложкой и в духовку: рецепт мягкого печенья

Это один из самых простых. Вкусных и дачных рецептов печенья. Такое мягкое печенье у нас постоянно готовится и оно никогда не надоедает.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 2 стакана;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 1 стакан;
- сметана, 4 ст.л;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- изюм, орехи грецкие по 2 стакана;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Муку просеиваем.
Изюм запариваем кипятком, потом сцеживаем и высушиваем бумажными полотенцами.
Орехи измельчаем на кусочки, но не мелко.
Яйца смешиваем со сметаной, сахаром и ванилином, перемешиваем.
Высыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
Смешиваем тесто с орехами и изюмом.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.
Разрезаем пласт на порционные кусочки и по вкусу, обсыпаем сахарной пудрой.
В качестве наполнителей, вы можете брать не только грецкие орехи и изюм, а все. Что вам больше по вкусу.
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