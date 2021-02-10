Печенье «Все по два». Все перемешиваю ложкой и в духовку: рецепт мягкого печенья

Это один из самых простых. Вкусных и дачных рецептов печенья. Такое мягкое печенье у нас постоянно готовится и оно никогда не надоедает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 2 стакана;

яйца, 2 шт;

сахар, 1 стакан;

сметана, 4 ст.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

изюм, орехи грецкие по 2 стакана;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Муку просеиваем.

Изюм запариваем кипятком, потом сцеживаем и высушиваем бумажными полотенцами.

Орехи измельчаем на кусочки, но не мелко.

Яйца смешиваем со сметаной, сахаром и ванилином, перемешиваем.

Высыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Смешиваем тесто с орехами и изюмом.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.

Разрезаем пласт на порционные кусочки и по вкусу, обсыпаем сахарной пудрой.

В качестве наполнителей, вы можете брать не только грецкие орехи и изюм, а все. Что вам больше по вкусу.