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Печенье «Все по два». Все перемешиваю ложкой и в духовку: рецепт мягкого печенья

Это один из самых простых. Вкусных и дачных рецептов печенья. Такое мягкое печенье у нас постоянно готовится и оно никогда не надоедает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 2 стакана;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 1 стакан;
  • сметана, 4 ст.л;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • изюм, орехи грецкие по 2 стакана;
  • ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Муку просеиваем.

Изюм запариваем кипятком, потом сцеживаем и высушиваем бумажными полотенцами.

Орехи измельчаем на кусочки, но не мелко.

Яйца смешиваем со сметаной, сахаром и ванилином, перемешиваем.

Высыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Смешиваем тесто с орехами и изюмом.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.

Разрезаем  пласт на порционные кусочки и по вкусу, обсыпаем сахарной пудрой.

В качестве наполнителей, вы можете брать не только грецкие орехи и изюм, а все. Что вам больше по вкусу.

Печенье «Все по два». Все перемешиваю ложкой и в духовку: рецепт мягкого печенья

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