Овсяный кисель: здоровый завтрак для вас и ваших близких

Овсяный кисель – это здоровое начало дня! Обязательно приготовьте такой кисель! Напиток очень полезный, питательный! Огромная польза вашему организму.

Овсяный кисель: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – овсянки 1 (один) л – воды Соль по вкусу 20 (двадцать) гр – черного хлеба

Овсяный кисель: рецепт

Хлопья залейте водой и отложите на ночь

Как только хлопья набухнут, положите корочку хлеба в них

Перетрите через сито. Добавьте воды, посолите, варите до загустения

Овсяный кисель готов!

Я такой кисель называю волшебным! Ведь он для нашего здоровья и красоты. А также, многие считают этот напиток лечебным.

Он очень хорошо справляется с проблемами ЖКТ, кожи лица и тела, благотворно влияет на печень и поджелудочную железу, и для нервной системы он хорош. Пейте на здоровье!