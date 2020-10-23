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Овсяный кисель: здоровый завтрак для вас и ваших близких

Овсяный кисель – это здоровое начало дня! Обязательно приготовьте такой кисель! Напиток очень полезный, питательный! Огромная польза вашему организму.

Овсяный кисель: ингредиенты

Овсяный кисель

  1. 500 (пятьсот) гр – овсянки
  2. 1 (один) л – воды
  3. Соль по вкусу
  4. 20 (двадцать) гр – черного хлеба

Овсяный кисель: рецепт

Овсяный кисель

  • Хлопья залейте водой и отложите на ночь
  • Как только хлопья набухнут, положите корочку хлеба в них
  • Перетрите через сито. Добавьте воды, посолите, варите до загустения

Овсяный кисель готов!

Овсяный кисель

Я такой кисель называю волшебным! Ведь он для нашего здоровья и красоты. А также, многие считают этот напиток лечебным.

Он очень хорошо справляется с проблемами ЖКТ, кожи лица и тела, благотворно влияет на печень и поджелудочную железу, и для нервной системы он хорош. Пейте на здоровье!

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