Овсяный кисель: здоровый завтрак для вас и ваших близких

Овсяный кисель – это здоровое начало дня! Обязательно приготовьте такой кисель! Напиток очень полезный, питательный! Огромная польза вашему организму.
Овсяный кисель: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – овсянки
- 1 (один) л – воды
- Соль по вкусу
- 20 (двадцать) гр – черного хлеба
Овсяный кисель: рецепт
- Хлопья залейте водой и отложите на ночь
- Как только хлопья набухнут, положите корочку хлеба в них
- Перетрите через сито. Добавьте воды, посолите, варите до загустения
Овсяный кисель готов!
Я такой кисель называю волшебным! Ведь он для нашего здоровья и красоты. А также, многие считают этот напиток лечебным.
Он очень хорошо справляется с проблемами ЖКТ, кожи лица и тела, благотворно влияет на печень и поджелудочную железу, и для нервной системы он хорош. Пейте на здоровье!
Свежие комментарии