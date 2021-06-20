Буженина с яблоками. Оригинальная закуска для праздничного стола

Буженина с яблоками идеально подойдёт к праздничному столу. Мясо получается нежным и ароматным с изысканным и оригинальным вкусом.
Буженина с яблоками: ингредиенты
- Говядина — 1 кг. (один килограмм)
- Яблоки — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Майонез — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Чеснок — 1,5 г. (полторы головки)
- Морковь — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь очистите и нарежьте кружочками.
- Фольгу смажьте маслом и выложите на неё кружочки моркови.
- Лук очистите и в целом виде разложите на фольге.
- Чеснок очистите, каждый зубик разрежьте надвое.
- Яблоки очистите и нарежьте пластинами.
- Обмойте мясо, сделайте на нём надрезы. В каждое углубление выложите чеснок и яблоки.
- Всё тщательно обмажьте майонезом и укутайте в двойной слой фольги.
- Выпекайте два часа при температуре 200 градусов.
- В конце можете украсить овощами и зеленью. Подавайте на своё усмотрение — в целом виде либо разрезав на порционные куски.
Буженина с яблоками для праздничного стола.
Готовьте на здоровье!
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