Буженина с яблоками. Оригинальная закуска для праздничного стола

Буженина с яблоками идеально подойдёт  к праздничному столу. Мясо получается нежным и ароматным с изысканным и оригинальным вкусом.

Буженина с яблоками: ингредиенты

Буженина с яблоками

  1. Говядина — 1 кг. (один килограмм)
  2. Яблоки — 0,5 кг. (пол килограмма)
  3. Майонез — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
  4. Чеснок — 1,5 г. (полторы головки)
  5. Морковь — 0,5 кг. (пол килограмма)
  6. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Морковь очистите и нарежьте кружочками.
  • Фольгу смажьте маслом и выложите на неё кружочки моркови.
  • Лук очистите и в целом виде разложите на фольге.
  • Чеснок очистите, каждый зубик разрежьте надвое.
  • Яблоки очистите и нарежьте пластинами.
  • Обмойте мясо, сделайте на нём надрезы. В каждое углубление выложите чеснок и яблоки.
  • Всё тщательно обмажьте майонезом и укутайте в двойной слой фольги.
  • Выпекайте два часа при температуре 200 градусов.
  • В конце можете украсить овощами и зеленью. Подавайте на своё усмотрение — в целом виде либо разрезав на порционные куски.

Буженина с яблоками для праздничного стола.

Буженина с яблоками. Оригинальная закуска для праздничного стола 2

Готовьте на здоровье!

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