Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью

Ингредиенты:
400 г — творога
2 ст.л. — сливочного масла
2 ст.л. — сметана
3 шт. — яйца
3 ст.л. — крахмала (можно манки)
1 ч.л. — разрыхлитель
зелень
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
В миску отправьте творог, желтки, масло комнатной температуры, сметану. Смешайте все блендером.
Добавьте порезанную зелень, крахмал, разрыхлитель.
Взбейте белки.
Белки добавьте к творожной массе и аккуратно перемешать.
Творожную массу разложите по формочкам. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 20.
Остудите, выньте из формочек, разложите по тарелочкам.
Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!!!
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