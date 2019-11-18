Скатерть-Самобранка

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Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью


Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью

Ингредиенты:
400 г — творога
2 ст.л. — сливочного масла
2 ст.л. — сметана
3 шт. — яйца
3 ст.л. — крахмала (можно манки)
1 ч.л. — разрыхлитель
зелень
соль, перец — по вкусу

Приготовление:

В миску отправьте творог, желтки, масло комнатной температуры, сметану. Смешайте все блендером.

Добавьте порезанную зелень, крахмал, разрыхлитель.

Взбейте белки.

Белки добавьте к творожной массе и аккуратно перемешать.

Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью

Творожную массу разложите по формочкам. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 20.

Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью

Остудите, выньте из формочек, разложите по тарелочкам.

Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!!!

Альтернатива сладким: Соленые сырники с зеленью

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