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Шпроты в лаваше. Быстрая и вкусная закуска на скорую руку

Шпроты в лаваше станут одним из любимых блюд на Вашем праздничном столе.

Шпроты в лаваше: ингредиенты

Шпроты в лаваше

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки0
  2. Шпроты — 1 б. (одна банка)
  3. Сыр — 100 гр. (сто грамм0
  4. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  5. Майонез — около 100 гр. (сто грамм)
  6. Листья салата

Способ приготовления:

  • Шпроты достаньте из банки, хвостики отрежьте, разделайте на две части и уберите хребет.
  • Выдавите чеснок через пресс и выложите в майонез, перемешайте.
  • Лист лаваша разложите, смажьте соусом.
  • Сперва выложите листья салата.
  • Сверху натрите часть сыра и яйцо, сделайте майонезную сеточку.
  • Накройте вторым слоем лаваша и смажьте чесночным соусом.
  • Натрите сыр и яйцо, сделайте майонезную сеточку.
  • Рыбу выложите равномерно по лавашу и скрутите тугой рулет.
  • Рулет оберните плёнкой и отправьте в холодильник на 1 час.
  • Плёнку снимите, острым ножом разрежьте рулет на порционные куски и выложите на блюдо.

 Шпроты в лаваше готовы к подаче на стол.

Шпроты в лаваше. Быстрая и вкусная закуска на скорую руку 2

Приятного Вам аппетита!

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