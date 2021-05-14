Шпроты в лаваше. Быстрая и вкусная закуска на скорую руку

Шпроты в лаваше станут одним из любимых блюд на Вашем праздничном столе.
Шпроты в лаваше: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки0
- Шпроты — 1 б. (одна банка)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм0
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Майонез — около 100 гр. (сто грамм)
- Листья салата
Способ приготовления:
- Шпроты достаньте из банки, хвостики отрежьте, разделайте на две части и уберите хребет.
- Выдавите чеснок через пресс и выложите в майонез, перемешайте.
- Лист лаваша разложите, смажьте соусом.
- Сперва выложите листья салата.
- Сверху натрите часть сыра и яйцо, сделайте майонезную сеточку.
- Накройте вторым слоем лаваша и смажьте чесночным соусом.
- Натрите сыр и яйцо, сделайте майонезную сеточку.
- Рыбу выложите равномерно по лавашу и скрутите тугой рулет.
- Рулет оберните плёнкой и отправьте в холодильник на 1 час.
- Плёнку снимите, острым ножом разрежьте рулет на порционные куски и выложите на блюдо.
Шпроты в лаваше готовы к подаче на стол.
Приятного Вам аппетита!
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