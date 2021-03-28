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Жареные помидоры в банке. Сколько ко бы ни готовила, всегда не хватает

Жареные помидоры в банке — оригинальная и невероятно вкусная закуска! Готовить совсем не сложно. Отличное дополнение к праздничному столу!

Жареные помидоры в банке

Жареные помидоры в банке: ингредиенты

  1. растительное масло
  2. помидоры
  3. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  4. 1 (одна) ст. ложка — воды
  5. половина ч. ложки — измельченного чеснока
  6. полторы ст. ложки — соли
  7. 6 (шесть) горошин — перца
  8. половина ст. ложки — уксуса 9%
  9. банки
  10. лавровый лист

Рецепт приготовления:

Жареные помидоры в банке. Сколько ко бы ни готовила, всегда не хватает 2

  • Желательно берите помидоры сорта сливки или пальчики, спелые, но твердые. Помидоры вымойте и обжарьте целыми в растительном масле
  • На дно стерилизованной литровой банки положите 0,5 ч. л. рубленого чеснока, затем плотно уложите обжаренные помидоры и залейте горячим рассолом
  • Для приготовления рассола понадобятся вода, сахар, растительное масло, 9% уксус, соль, а также перец и лавровый лист. Закатайте банки с помидорами и укутайте до полного остывания
  • После чего, храните в проветриваемом месте. Жареные помидоры в банке — настоящее лакомство. Они также отлично подойдут к рису, макаронам, пюре. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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