Жареные помидоры в банке. Сколько ко бы ни готовила, всегда не хватает

Жареные помидоры в банке — оригинальная и невероятно вкусная закуска! Готовить совсем не сложно. Отличное дополнение к праздничному столу!
Жареные помидоры в банке: ингредиенты
- растительное масло
- помидоры
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 1 (одна) ст. ложка — воды
- половина ч. ложки — измельченного чеснока
- полторы ст. ложки — соли
- 6 (шесть) горошин — перца
- половина ст. ложки — уксуса 9%
- банки
- лавровый лист
Рецепт приготовления:
- Желательно берите помидоры сорта сливки или пальчики, спелые, но твердые. Помидоры вымойте и обжарьте целыми в растительном масле
- На дно стерилизованной литровой банки положите 0,5 ч. л. рубленого чеснока, затем плотно уложите обжаренные помидоры и залейте горячим рассолом
- Для приготовления рассола понадобятся вода, сахар, растительное масло, 9% уксус, соль, а также перец и лавровый лист. Закатайте банки с помидорами и укутайте до полного остывания
- После чего, храните в проветриваемом месте. Жареные помидоры в банке — настоящее лакомство. Они также отлично подойдут к рису, макаронам, пюре. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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