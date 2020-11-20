Лёгкие салаты: лучшие салаты, которые помогут сохранить фигуру

Легкие салаты.
Салат крабовый классический
Лёгкие салаты: ингредиенты
- 1 шт – огурцов
- 250 гр – крабовых палочек
- 4 шт – яиц
- 200 гр – кукурузы
- Соль по вкусу
- 4 ст. ложки – майонеза
Лёгкие салаты: рецепт
- Огурцы, крабовые палочки, вареные яйца нарежьте мелким кубиком
- Соедините все ингредиенты и добавьте кукурузу. Перемешайте и добавьте измельченную зелень. Заправьте майонезом
Салат крабовый классический готов: Видео
Салат капуста с уксусом и маслом.
Лёгкие салаты: ингредиенты
- 10 гр – укропа
- 400 гр – капусты
- 10 гр – петрушки
- 20 гр – зеленого лука
- 2 ст. ложки – яблочного уксуса
- Соль и перец по вкусу
- 2 ст. ложки – оливкового масла
Лёгкие салаты: рецепт
- Капусту мелко нашинкуйте
- Зелень измельчите
- Добавьте ее к капусте
- Перемешайте
- Соль и перец смешайте. Добавьте в оливковое масло. Затем яблочный уксус. Полейте салат заправкой
Салат капуста с уксусом и маслом готов: Видео
Салат с маслинами и помидорами с молодой капустой.
Лёгкие салаты: ингредиенты
- 130 гр – огурцов
- 300 гр – молодой капусты
- 130 гр – помидор
- 50 гр – болгарского перца
- 25 ст – маслин
- 20 гр – лука шалот
- Пол лимона
- 1 зубчик – чеснока
- Соль и душистый перец по вкусу
Лёгкие салаты: рецепт
- Капусту нашинкуйте мелко
- Лук нарежьте полукольцами. Смешайте их
- Перец я беру разных цветов. Для яркости салата. Нарежьте его тонкой соломкой и соедините с капустой и луком
- Огурец нарежьте средним кубиком
- Помидоры нарежьте дольками
- Маслины нарежьте пополам
- Чеснок измельчите
- Укроп измельчите
- Соедините все ингредиенты. Посолите, заправьте маслом и перемешайте
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