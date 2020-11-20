Скатерть-Самобранка

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Лёгкие салаты: лучшие салаты, которые помогут сохранить фигуру

Легкие салаты.

Салат крабовый классический

Лёгкие салаты

Лёгкие салаты: ингредиенты

  1. 1 шт – огурцов
  2. 250 гр – крабовых палочек
  3. 4 шт – яиц
  4. 200 гр – кукурузы
  5. Соль по вкусу
  6. 4 ст. ложки – майонеза

Лёгкие салаты: рецепт

  • Огурцы, крабовые палочки, вареные яйца нарежьте мелким кубиком
  • Соедините все ингредиенты и добавьте кукурузу. Перемешайте и добавьте измельченную зелень. Заправьте майонезом

Салат крабовый классический готов: Видео

Салат капуста с уксусом и маслом.

Лёгкие салаты

 

Лёгкие салаты: ингредиенты

  1. 10 гр – укропа
  2. 400 гр – капусты
  3. 10 гр – петрушки
  4. 20 гр – зеленого лука
  5. 2 ст. ложки – яблочного уксуса
  6. Соль и перец по вкусу
  7. 2 ст. ложки – оливкового масла

Лёгкие салаты: рецепт

  • Капусту мелко нашинкуйте
  • Зелень измельчите
  • Добавьте ее к капусте
  • Перемешайте
  • Соль и перец смешайте. Добавьте в оливковое масло. Затем яблочный уксус. Полейте салат заправкой

Салат капуста с уксусом и маслом готов: Видео

Салат с маслинами и помидорами с молодой капустой.

Лёгкие салаты

Лёгкие салаты: ингредиенты

  1. 130 гр – огурцов
  2. 300 гр – молодой капусты
  3. 130 гр – помидор
  4. 50 гр – болгарского перца
  5. 25 ст – маслин
  6. 20 гр – лука шалот
  7. Пол лимона
  8. 1 зубчик – чеснока
  9. Соль и душистый перец по вкусу

Лёгкие салаты: рецепт

  • Капусту нашинкуйте мелко
  • Лук нарежьте полукольцами.
    Смешайте их
  • Перец я беру разных цветов. Для яркости салата. Нарежьте его тонкой соломкой и соедините с капустой и луком
  • Огурец нарежьте средним кубиком
  • Помидоры нарежьте дольками
  • Маслины нарежьте пополам
  • Чеснок измельчите
  • Укроп измельчите
  • Соедините все ингредиенты. Посолите, заправьте маслом и перемешайте

 

Салат с маслинами и помидорами с молодой капустой готов: Видео

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