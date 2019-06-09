Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка


Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка
Тесто:

кефир 200 мл
сливочное масло 160 г
яйца куриные 2 шт.
сахар 2 ст. л.
соль ½ ч. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
мука 280 г
сметана 200 мл
Начинка:
капуста белокочанная 350 г
яйца куриные 3 шт.
зелень 1 пучок
соль по вкусу

Приготовление:

Для начинки: отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Нашинкуйте капусту, измельчите любимую зелень. Теперь смешайте капусту, яйца и зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Для теста: смешайте растопленое сливочное масло, кефир, сметану, яйца, соль и сахар. Теперь добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Вылейте половину теста в форму,

Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка

выложите начинку

Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка

и залейте оставшимся тестом. Сверху посыпьте кунжутом.

Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка

Выпекайте в нагретой до 180°C духовке около часа.

Приятного аппетита!!!

Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка

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