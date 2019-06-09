Больше никакой возни. Такой пирог готовится легко и просто, моя палочка-выручалочка

кефир 200 мл

сливочное масло 160 г

яйца куриные 2 шт.

сахар 2 ст. л.

соль ½ ч. л.

разрыхлитель 2 ч. л.

мука 280 г

сметана 200 мл

Начинка:

капуста белокочанная 350 г

яйца куриные 3 шт.

зелень 1 пучок

соль по вкусу

Приготовление:

Для начинки: отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Нашинкуйте капусту, измельчите любимую зелень. Теперь смешайте капусту, яйца и зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Для теста: смешайте растопленое сливочное масло, кефир, сметану, яйца, соль и сахар. Теперь добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Вылейте половину теста в форму,

выложите начинку

и залейте оставшимся тестом. Сверху посыпьте кунжутом.

Выпекайте в нагретой до 180°C духовке около часа.

Приятного аппетита!!!