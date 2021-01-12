200 г творога и немного кефира – самый вкусный завтрак на большую семью, пальчики оближешь

Такие творожные блинчики в нашей семье все очень любят. Рецепт довольно старый, проверенный годами, он всегда отлично получается. Можно подавать блинчики с вареньем, медом, шоколадом или просто со сметаной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 200 г;
- кефир, 500 г;
- сода и соль по 1 ч.л;
- сахар, 1 – 2 ст.л;
- ванилин по вкусу и по желанию;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 450 – 500 г.
Процесс приготовления
Смешиваем творог с кефиром, солью, содой и сахаром, хорошо перемешиваем.
Добавляем яйцо и ванилин по вкусу, перемешиваем.
Муку просеиваем и частями всыпаем.
Совет: тесто должно быть мягким, липким, но не забитым мукой, поэтому много не добавляйте. Чтобы масса не липла к рукам и столу, смазывайте их растительным маслом.
Делим тесто на 8 кусочков.
Раскатываем кусочки в небольшие лепешки.
Разогреваем немного растительного масла и обжариваем лепешки с двух сторон до румяности.
Лепешки можно смазывать сливочным маслом и подавать со сметаной, вареньем, взбитыми с сахарной пудрой сливками.
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