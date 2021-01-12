200 г творога и немного кефира – самый вкусный завтрак на большую семью, пальчики оближешь

Такие творожные блинчики в нашей семье все очень любят. Рецепт довольно старый, проверенный годами, он всегда отлично получается. Можно подавать блинчики с вареньем, медом, шоколадом или просто со сметаной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 200 г;

кефир, 500 г;

сода и соль по 1 ч.л;

сахар, 1 – 2 ст.л;

ванилин по вкусу и по желанию;

яйцо, 1 шт;

мука, 450 – 500 г.

Процесс приготовления

Смешиваем творог с кефиром, солью, содой и сахаром, хорошо перемешиваем.

Добавляем яйцо и ванилин по вкусу, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями всыпаем.

Совет: тесто должно быть мягким, липким, но не забитым мукой, поэтому много не добавляйте. Чтобы масса не липла к рукам и столу, смазывайте их растительным маслом.

Делим тесто на 8 кусочков.

Раскатываем кусочки в небольшие лепешки.

Разогреваем немного растительного масла и обжариваем лепешки с двух сторон до румяности.

Лепешки можно смазывать сливочным маслом и подавать со сметаной, вареньем, взбитыми с сахарной пудрой сливками.