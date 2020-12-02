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Покупаю обычный репчатый лук и готовлю из него «вкуснятину» на сковороде

Луковые блюда всегда получаются очень вкусными и совершенно без специфического аромата. Не зря во многих кухнях мира, многие луковые угощения являются национальными блюдами. Этот рецепт самый простой и обычный, но очень вкусный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лук, 5 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • творог, 60 г;
  • мука, 120 г;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Лук режем крупными кусками и измельчаем при помощи блендера, но не в пюре – пусть остаются кусочки. Можно также еще натереть на крупной терке.

Луковую массу смешиваем с яйцом и добавляем творог.

Совет: вы можете вместо творога твердый, тертый сыр и так тоже получается очень вкусно. Но я вмешиваю творог, так больше нравится.

Солим массу, добавляем любые специи и зелень, перчим. Вымешиваем хорошо массу.

Всыпаем муку, перемешиваем.

Масса должна быть густой.

Разогреваем немного растительного масла на сковороде и выкладываем всю массу, разравниваем.

Накрываем крышкой, уменьшаем огонь до среднего и жарим 10 минут.

Переворачиваем и жарим еще 10 минут с другой стороны.

Покупаю обычный репчатый лук и готовлю из него «вкуснятину» на сковороде

Я иногда делаю луковые котлетки, но когда нет времени, просто жарю такую запеканку. Подаю со сметаной или готовлю острый соус из сметаны, чеснока, укропа или майонеза домашнего.

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