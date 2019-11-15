Когда попробовала эти пирожки у соседки, так сразу за кефиром и побежала! Пышные и сочные, просто прелесть

Ароматные пирожки в доме делают любую атмосферу теплой и уютной. Они мгновенно собирают за столом всю семью. В сочетании с горячим чаем и интересным разговором это самое лучшее времяпровождение для родных.

Но не всем хозяйкам удается, казалось бы, простое блюдо. Не каждая берется за его приготовление. Ведь это трудоемкий и затратный по времени процесс. Большинство пирожков готовят на дрожжевом тесте, а это, согласитесь, занимает немало времени.





Но я подготовили для Вас необычный рецепт вкуснейших пирожков на кефире, который подсмотрела у соседки. Пальчики оближешь, а главное готовка не заберет у вас много времени.

А все потому что, эти пирожки без дрожжей, и вам уже не нужно ждать, когда подойдет тесто. А простые ингредиенты очень легко можно смешать и начинать печь.

Этот рецепт очень прост, а главное проверенный и надежный. Он точно станет любимым в вашем блокноте рецептов. Он очень универсален, эти пирожки можно готовить с любимыми начинками— мясными, овощными, сладкими.

Итак открываем холодильник и берем продукты, которые есть в каждой хозяйки.

Ингредиенты:

Для теста:

1 стакан кефира или простокваши;

по 0,5 ч.л. соли, сахара и соды;

100 г твердого сыра;

2 стакана муки.

Для начинки:

200 г фарша (у меня свинина+говядина);

1 средняя луковица;

соль, перец по вкусу.

Какой кефир в холодильнике найдете, такой и берите. Не имеет значения жирный или не очень, Берите тот кефир, который есть под рукой, — жирный или не очень, свежий или не первой свежести.

Приготовление:

Смешайте кефир, натертый на крупной терке сыр, соль, соду и сахар.

Постепенно добавьте муку, замешайте мягкое тесто.

Очень важно не переборщить с мукой, если это случится, то тесто будет неэластичным, пирожки не получатся пышными — это, пожалуй, единственный секрет быстрого теста для пирожков на кефире без дрожжей.

Так, как тесто готовится очень быстро, то и с начинкой не стоит тянуть.

Берите фарш, смешайте с натертой на мелкой терке луковицей, посолите, поперчите по вкусу.

Поделите тесто на шесть частей. Каждую раскатайте в лепешку.

Рабочую поверхность и руки надо присыпать мукой. На один край лепешки выкладывайте начинку, распределите ее по одной половине, не доходя 0,5 см до края, сверните и защипните края.

Выложить пирожки на сковороду нужно защипом вниз. Важно учитывать, что при жарке пирожки сильно увеличатся в объеме.

Жарьте с двух сторон в разогретом подсолнечном масле, до румяной корочки с двух сторон, а затем с боков.

Масло в сковороду подливать по мере необходимости.

Приятного аппетита!!!