Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

Маринованный перец на зиму! В самый сезон вкусных и полезных овощей предлагаем запастись витаминами и приготовить вкусный маринованный перец на зиму. Ниже приводим очень быстрый и простой рецепт приготовления.

Маринованный перец на зиму: ингредиенты

полтора килограмма болгарского перца

четверть стакана растительного масла + тридцать миллилитров для смазывания перцев

двадцать средних зубчиков чеснока

семьдесят миллилитров пятипроцентного яблочного уксуса

Маринованный перец на зиму: как приготовить

Начать нужно с подготовки перца:

Перцы хорошо промыть под проточной водой, просушить полотенцем и обрезать хвостики.

Противень застелить калькой.

Смазать все перчики растительным маслом и отправить перец на противень.

Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов и заложить в нее противень с перчиками.

Перец нужно продержать от пятнадцати минут до получаса. Нужно ориентироваться на Вашу духовку и размеры перца.

Пока перец запекается, нужно подготовить маринад:

Чеснок очистить и пропустить через пресс в отдельную пиалу.

В ту же пиалу влить необходимое количество яблочного уксуса и растительного масла.

Все хорошо смешать.

А теперь нужно приступить к процессу маринования:

Запеченный перец достать из духовки и посолить по вкусу одну сторону.

Затем перевернуть перчики и посолить вторую сторону.

Семидесятимиллилитровые банки и крышки к ним заранее простерелизовать.

Перчики разложить по баночкам. В каждую положить по пять-шесть перчиков. Они должны занимать половину объема банки.

Затем перец в банках залить парочкой ложек маринада.

Баночки накрыть крышкой и отложить на некоторое время.

Оставшийся маринад равномерно распределить по баночкам.

Если же остались пустоты, то залить их крутым кипятком.

Накрыть баночки крышками и закатать специальным ключом.

Баночки перевернуть, укутать теплым пледом и оставить так, пока они сами остынут до комнатной температуры.

Вот и приготовили вкусный маринованный перец на зиму по самому простому и быстрому рецепту.

Баночки отложите в прохладное место и можно их там держать аж до самой зимы.

Маринованный перец на зиму: готов

А вот зимой откройте баночку маринованного перца и наслаждайтесь вкусом и красками лета!