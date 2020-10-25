Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

Маринованный перец на зиму! В самый сезон вкусных и полезных овощей предлагаем запастись витаминами и приготовить вкусный маринованный перец на зиму. Ниже приводим очень быстрый и простой рецепт приготовления.
Маринованный перец на зиму: ингредиенты
- полтора килограмма болгарского перца
- четверть стакана растительного масла + тридцать миллилитров для смазывания перцев
- двадцать средних зубчиков чеснока
- семьдесят миллилитров пятипроцентного яблочного уксуса
Маринованный перец на зиму: как приготовить
Начать нужно с подготовки перца:
- Перцы хорошо промыть под проточной водой, просушить полотенцем и обрезать хвостики.
- Противень застелить калькой.
- Смазать все перчики растительным маслом и отправить перец на противень.
- Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов и заложить в нее противень с перчиками.
- Перец нужно продержать от пятнадцати минут до получаса. Нужно ориентироваться на Вашу духовку и размеры перца.
Пока перец запекается, нужно подготовить маринад:
- Чеснок очистить и пропустить через пресс в отдельную пиалу.
- В ту же пиалу влить необходимое количество яблочного уксуса и растительного масла.
- Все хорошо смешать.
А теперь нужно приступить к процессу маринования:
- Запеченный перец достать из духовки и посолить по вкусу одну сторону.
- Затем перевернуть перчики и посолить вторую сторону.
- Семидесятимиллилитровые банки и крышки к ним заранее простерелизовать.
- Перчики разложить по баночкам. В каждую положить по пять-шесть перчиков. Они должны занимать половину объема банки.
- Затем перец в банках залить парочкой ложек маринада.
- Баночки накрыть крышкой и отложить на некоторое время.
- Оставшийся маринад равномерно распределить по баночкам.
- Если же остались пустоты, то залить их крутым кипятком.
- Накрыть баночки крышками и закатать специальным ключом.
- Баночки перевернуть, укутать теплым пледом и оставить так, пока они сами остынут до комнатной температуры.
Вот и приготовили вкусный маринованный перец на зиму по самому простому и быстрому рецепту.
Баночки отложите в прохладное место и можно их там держать аж до самой зимы.
Маринованный перец на зиму: готов
А вот зимой откройте баночку маринованного перца и наслаждайтесь вкусом и красками лета!
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