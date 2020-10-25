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Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

Маринованный перец на зиму! В самый сезон вкусных и полезных овощей предлагаем запастись витаминами и приготовить вкусный маринованный перец на зиму. Ниже приводим очень быстрый и простой рецепт приготовления.

Маринованный перец на зиму: ингредиенты

Маринованный перец на зиму

  • полтора килограмма болгарского перца
  • четверть стакана растительного масла + тридцать миллилитров для смазывания перцев
  • двадцать средних зубчиков чеснока
  • семьдесят миллилитров пятипроцентного яблочного уксуса

Маринованный перец на зиму: как приготовить

Начать нужно с подготовки перца:

Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

  • Перцы хорошо промыть под проточной водой, просушить полотенцем и обрезать хвостики.
  • Противень застелить калькой.
  • Смазать все перчики растительным маслом и отправить перец на противень.
  • Духовку заранее прогреть до двухсот двадцати градусов и заложить в нее противень с перчиками.
  • Перец нужно продержать от пятнадцати минут до получаса. Нужно ориентироваться на Вашу духовку и размеры перца.

Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

Пока перец запекается, нужно подготовить маринад:

  • Чеснок очистить и пропустить через пресс в отдельную пиалу.
  • В ту же пиалу влить необходимое количество яблочного уксуса и растительного масла.
  • Все хорошо смешать.

А теперь нужно приступить к процессу маринования:

  • Запеченный перец достать из духовки и посолить по вкусу одну сторону.
  • Затем перевернуть перчики и посолить вторую сторону.
  • Семидесятимиллилитровые банки и крышки к ним заранее простерелизовать.
  • Перчики разложить по баночкам. В каждую положить по пять-шесть перчиков. Они должны занимать половину объема банки.
  • Затем перец в банках залить парочкой ложек маринада.
  • Баночки накрыть крышкой и отложить на некоторое время.
  • Оставшийся маринад равномерно распределить по баночкам.
  • Если же остались пустоты, то залить их крутым кипятком.
  • Накрыть баночки крышками и закатать специальным ключом.
  • Баночки перевернуть, укутать теплым пледом и оставить так, пока они сами остынут до комнатной температуры.

Маринованный перец на зиму: быстрый рецепт без стерелизации

Вот и приготовили вкусный маринованный перец на зиму по самому простому и быстрому рецепту.

Баночки отложите в прохладное место и можно их там держать аж до самой зимы.

Маринованный перец на зиму: готов

А вот зимой откройте баночку маринованного перца и наслаждайтесь вкусом и красками лета!

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