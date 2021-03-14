Воздушное тесто для вареников — отличный рецепт! Из всех рецептов, что я знаю, это — самый лучший и простой. Качество вареников гарантирую. Смело готовьте, следуя моим инструкциям!
Воздушное тесто для вареников: ингредиенты
- 1 (один) кг — муки
- 1 (одна) шт — яиц
- пол литра — кефира
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 50 (пятьдесят) гр — дрожжей
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Дрожжи разомните вилкой и соедините со всеми остальными ингредиентами, но муку пока не трогайте
- Муку просейте и смешайте с солью, всыпьте в массу и вымесите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте. Оно должно подняться раза в два
- Посыпьте стол мукой, выложите тесто и лепите вареники с начинкой
- Вареники можно варить в подсоленной воде или готовить на пару – в любом случае, у вас получатся очень пышными они. Такие вареники вы можете на следующий день обжарить на сливочном масле и получатся вкусные и мягкие пирожки. Я так всегда делаю!
- Воздушное тесто для вареников получается невероятным! Поглядите только на снимок, и вы поймете о чем я говорю! Это тесто, также отлично и для вареников с вишней, творогом! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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