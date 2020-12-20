Блины с красной икрой: исконно русская еда, которая всегда украсит стол

Блины с красной икрой – закуска исконно русской кухни. Традиционно мука использовалась гречневая. А икра использовалась черная или белужья. Но позже именно блины из пшеничной муки и красной икры завоевали место стать символом русской кухни.

Блины с красной икрой: ингредиенты

200 (двести) гр – красной икры 2 (две) шт – яиц 200 (двести) гр – муки 1 (один) л – молока 60 (шестьдесят) гр – сахара Пол ч. ложки – соли 40 (сорок) мл – растительного масла

Блины с красной икрой: рецепт

Муку, соль и сахар смешайте

Яйца вбейте в посуду влейте туда молоко. И взбейте миксером

В тесто добавьте подсолнечное масло и вновь перемешайте при помощи миксера

Блинную сковороду раскалите хорошо на большом огне и смажьте маслом. Буквально одной капелькой

Огонь убавьте до среднего и вылейте половник теста. Жарьте блины

После того, как былины остынут слегка. В центр каждого блинчика выложите икру. По вкусу выбирайте количество. Сверните блин пополам. Затем еще раз сверните пополам. Получится аккуратный треугольник

Блины с красной икрой готовы: Видео

Блинчики по моему рецепту получаются слегка сладкие. Мне нравится контраст сладковатое – солоноватое. Подавать такие блинчики в качестве холодной закуски. На здоровье.