Блины с красной икрой: исконно русская еда, которая всегда украсит стол

Блины с красной икрой – закуска исконно русской кухни. Традиционно мука использовалась гречневая. А икра использовалась черная или белужья. Но позже именно блины из пшеничной муки и красной икры завоевали место стать символом русской кухни.
Блины с красной икрой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – красной икры
- 2 (две) шт – яиц
- 200 (двести) гр – муки
- 1 (один) л – молока
- 60 (шестьдесят) гр – сахара
- Пол ч. ложки – соли
- 40 (сорок) мл – растительного масла
Блины с красной икрой: рецепт
- Муку, соль и сахар смешайте
- Яйца вбейте в посуду влейте туда молоко. И взбейте миксером
- В тесто добавьте подсолнечное масло и вновь перемешайте при помощи миксера
- Блинную сковороду раскалите хорошо на большом огне и смажьте маслом. Буквально одной капелькой
- Огонь убавьте до среднего и вылейте половник теста. Жарьте блины
- После того, как былины остынут слегка. В центр каждого блинчика выложите икру. По вкусу выбирайте количество. Сверните блин пополам. Затем еще раз сверните пополам. Получится аккуратный треугольник
Блины с красной икрой готовы: Видео
Блинчики по моему рецепту получаются слегка сладкие. Мне нравится контраст сладковатое – солоноватое. Подавать такие блинчики в качестве холодной закуски. На здоровье.
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